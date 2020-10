Presos políticos anuncian una huelga de hambre para demandar su libertad

Los 104 reos políticos que actualmente tiene la dictadura tras las rejas, a través de un audio que lograron enviar a sus familiares, anunciaron que a partir de este miércoles se declaran en huelga de hambre para presionar el régimen por su libertad.

En el audio el reo político, que por temor a represalias de los custodios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), conocido como La Modelo, no se identifica, solicita a la población que apoyen su esfuerzo y no los abandonen.

Los reos políticos viven otra realidad en las celdas de la dictadura, por lo que criticaron las acciones de miembros de la Alianza Cívica y sus discrepancias en la Coalición Nacional. «Hermanos de la Alianza Cívica si no van a integrar la Coalición (Nacional) no estén con esas cosas (de): ‘me retiro, me quedo, me retiro, me quedo’, ya estamos aburridos nosotros de escuchar todos los días esa misma canción. Si no van a estar unidos, pues no se unan hombre, no hagan que el Gobierno se esté riendo de nosotros, ya ven esta iniciativa de ley que está escribiendo el Gobierno de que todo el que publique en las redes sociales (será castigado). Esa es la locura más grande, ¿es que no se han dado cuenta que lo tenemos loco?», cuestionó el reo.

Piden ayuda internacional

«Apóyennos, OEA (Organización de Estados Americanos), Unión Europea, Naciones Unidas, apliquen las distintas sanciones, nosotros estamos haciendo todo lo posible por estar siempre de pie en esta lucha. Estamos todos buscando como gestionar nuestra propia salida por nuestros propios medios. Así como estamos tratando de iniciar esta huelga de hambre que se va a iniciar a partir de mañana (hoy) 30 de septiembre», es el grito de auxilio de los presos políticos.

Los reos felicitamos a sus familiares y agradecen el apoyo que les han brindado. «Sepan que todititos los reos que nos encontramos en el Sistema Penitenciario estamos de acuerdo en iniciar el día de mañana (la huelga de hambre), Dios bendiga a Nicaragua, viva Nicaragua libre», finaliza diciendo el reo político.

Ruth Martínez, hermana del preso político, Norlan José Cardenas, confirmó que su pariente y resto de reos iniciaron la huelga de hambre. «Ellos nos dijeron que mantendrán la huelga hasta que les den la libertad. Nos dijeron que irán cayendo uno a uno, pero que seguirán con su lucha».

«Dictadura indolente»

Ivania Álvarez, de la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB), recordó que no es primera que los presos políticos toman medidas extremas en busca de obtener libertad y exhortó a la Cruz Roja, defensores de derechos humanos y organismos internacionales a estar pendientes de la vida de los protestantes.

«Esta es una medida extrema de protesta, puesto que ponés en riesgo tu vida y aún logrando tu objetivo las consecuencias son letales porque te disminuye tu expectativa de vida. Esta medida urgente nos llama a todos para seguir en el camino para la liberación de Nicaragua, pero también para hacer un llamado urgente a los organismos y a todos aquellos intermediarios que en algún momento han apoyado nuestra solicitud de libertad para nuestros presos políticos. Sabemos que estamos frente a una dictadura indolente, a la que no le importa la vida de los presos políticos», dijo Álvarez.