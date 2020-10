Juventus sorprende al Walter Ferretti y Real Estelí consolida su liderato

Al mismo tiempo que el Real Estelí forjaba una categórica victoria por 3-0 sobre el Chinandega FC para extender a once su número de juegos sin conocer la derrota, el Walter Ferretti era sorprendido en el Estadio Nacional por un Juventus FC que le arrebató el invicto al derrotarlo con pizarra de 0-1.

Ante un Chinandega al que había superado 4-0 en la primera vuelta, el Tren del Norte tardó en abrir el marcador la noche de este miércoles, pero una vez que lo hizo, fue indetenible. Tras varios intentos fallidos ante el crecido arquero de los chinandeganos, Nashuel Amador, al minuto 43 Brandon Ayerdis recibió el balón un par de metros antes del área rival, decidió jugársela solo y tras escapársele a tres defensores, quedó en correcta posición para jalar el gatillo y sacó un disparo con tal potencia que nada pudo hacer el portero para evitar el 1-0.

Lea también: Tropezó Loáisiga, pero los Yanquis se recuperan y barren a Cleveland

Quince minutos más tarde, el mexicano Fernando Mercado tomó el balón por la banda derecha y lo condujo hasta aproximarse al área del Chinandega, pese a la marca de un indeciso defensor, logró observar que Juan Barrera estaba en posición de anotar y le sirvió un centro pegado al poste, Barrera con su experiencia logró definir a pesar de la barrida de un rival y el intento de una nueva atajada de Amador. El tercer tanto llegó al 85, cuando tras un tremendo pase de Luis López, Luis Acuña burló al portero y definió para sellar el marcador.

Gol de último minuto

Por su parte, el Ferretti no pudo hacer lo mismo ante el Juventus FC, sino que dejó escapar la oportunidad de seguir invicto y aunque se mantiene en la segunda posición, se alejó del primer lugar. Fue necesario esperar hasta el minuto 90 para que el marcador sufriera la única modificación, que fue autoría de Elmer Pastrán. De tal manaera que el segundo equipo más goleador, no pudo marcar ante un rival que no figura entre los primeros cinco clubes con más anotaciones del torneo.

En los otros desafíos de la jornada 11, en la que Juan Barrera llegó a 13 goles y se consolidó en la cima de los máximos anotadores, el Managua FC empató a dos goles con el CD Ocotal, el ART Jalapa venció 1-0 al CD Junior y ls Caciques del Diriangén superaron 3-1 al Real Madriz.

Lea además: Anthony Davis y Lebron James destrozan al Heat de Miami en la final de la NBA

Luego de estos resultados, el Real Estelí sigue líder con 29 puntos y el Walter Ferretti es segundo con 22 unidades. Detrás de ellos están el ART Jalapa (16), el Diriangén (15), el Juventus FC (14), el CD Ocotal (12), el Managua (12), el Chinandega FC (12), el CD Junior (9) y el Real Madriz (7).