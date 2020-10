Retador de Román «Chocolatito» González: “Antes era un perro, ahora es más lento y le falta empuje”

Israel “Jiga” González está hambriento. Tan solo tiene 23 años, un estilo decente y un estómago vacío. Lo tomaron por sorpresa cuando le dijeron que chocaría contra Román González el 23 de octubre en la Ciudad de México, según contó a Boxeo MX, pero denota un deseo incansable por romper el cordón umbilical y saltar del ostracismo. En la entrevista a fondo con el medio digital mexicano, habló de las debilidades del nicaragüense, las fortalezas de él como oponente y explicó por qué cayó ante Khalid Yafai y Jerwin Ancajas.

Probablemente, Jiga no tenga a un contrincante más grande que Chocolatito en nombre en el futuro y por eso está consciente del salto a la notoriedad si se convierte en un Buster Douglas para el campeón mundial nicaragüense. Aunque admite las limitaciones que ha tenido a lo largo de su carrera en las preparaciones. “Estoy augusto y enfocado. En este momento estoy haciendo campamento con Rey Martínez y finalizaremos la preparación en Temoaya (una ciudad encima de los 2,000 metros sobre el nivel del mar) y seguiré haciendo sparring con Martínez. Es pequeño pero pega durísimo y lanza muchos golpes, me ayudará bastante. Ya me adapté a la altura y estamos afinando detalles”, relató Jiga González.

Al no tener una empresa fuerte detrás, al azteca le ocurre lo mismo que a muchos peleadores nicaragüenses, divagar sin un rumbo fijo en las altas esferas. “A mi casi nunca me dicen nada. Supuestamente iba a pelear la revancha con Yafai, luego con Meneíto una eliminatoria. La verdad no sé qué ocurrió. Realmente mi carrera no ha sido fácil, he batallado mucho, nunca he tenido un promotor que me apoye al cien por ciento, siempre tengo que andar limitado en todo el aspecto de equipo y sparring para llegar al cien. Contra Ancajas me lastimé la mano derecha y llegué sin hacer sparring, pero me superó de principio a fin, contra Yafai me faltó más preparación, siempre con limitaciones, no hay nadie que me apoye”, señaló el mexicano.

“La altura le va a pegar”

La estrategia en cada pelea de Chocolatito nunca ha sido un misterio. “Román querrá arrancarme la cabeza en los primeros asaltos porque la altura le va a pegar así como me pasaba a mí, pero ya estoy adaptándome más. Para vencer a Chocolatito se necesita mucha energía, más volumen de golpes y movimientos de piernas, pero sobre todo se necesita velocidad y eso a mí me sobra, tengo un gran juego de piernas y estoy afinando detalles en la velocidad y golpeo”, indicó Jiga.

Para Jiga, la principal fortaleza del tetracampeón mundial “es que va mallugando al oponente con su volumen de golpes y tiene muchas variantes, lanzando puños de todos los ángulos. Sabemos que no es el mismo desde que Rungvisai lo bautizó. Lo vi más lento contra Yafai, quien perdió porque no le tuvo respeto. Yo no le tengo miedo y la cuestión es saber cómo boxearle. Con la edad se hizo más lento y perdió empuje. Antes era un perro como iba sobre los rivales de frente, a pesar de todo, no deja de ser un gran boxeador. Ojalá que la altura repercuta en él, yo viví tres años en Ciudad de México y sé lo duro que es adaptarse”, agregó.

“Manejaré mi distancia”

La estrategia de Jiga parece estar clara. “Soy más alto y manejaré mi distancia como la he sabido manejar con muchos rivales y hay que tratar de ganar todos los asaltos. No puedo dejar que venga a ganarme en mi propia casa, no lo voy a permitir tan fácil. Lo manejaré con golpes efectivos y a la distancia. Hemos tenido sparrings muy duros y se acoplan a su estilo y estoy muy contento. Estoy con Rey que pega más y es más explosivo que Chocolatito”, argumentó el azteca.

Uno de los grandes problemas de Jiga ha sido su mano derecha. Primero se fracturó el pulgar, luego dos fisuras en el meñique y, cuando creía estar bien, recayó con otra fractura. No obstante, asegura que su mano ya está asentada y con la confianza requerida. “Contra Ancajas tenía la mano fracturada, no es una excusa porque me superó y noqueó, pero influyó. Ahora estoy curado de la mano y de espanto. Me han tocado la quijada y me he levantado. He estado calladito, pero sé de lo que soy capaz”, agregó.

Finalmente, la pelea de Carlos Cuadras contra Chocolatito ha sido el espejo en donde Jiga se ve reflejado. “Román batalló mucho contra Cuadras. Traemos la velocidad, vamos sacarlo de balance así como boxeó cuadras contra él. Yo no soy un fajador, sino un estilista y contragolpeador. No me iré a parar y fajar frente a Chocolatito”, concluyó el joven pugilista, sediento de gloria.