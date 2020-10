Cafetaleros pagarán por octavo año un “impuesto” al que no le ven “ningún beneficio”

Por octavo año, consecutivo, los caficultores deberán pagar alrededor de un dólar por cada quintal de café exportado para el llamado Plan Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura, el cual nunca comenzó, a pesar de que fue aprobado por la emergencia que provocó el ataque de roya de 2012-2013.

Los cafetaleros de todo el país inician este 1 de octubre de manera oficial la cosecha cafetalera 2020-2021, sabiendo que un año más tendrán que pagar ese “impuesto”, que, aseguran, más bien los ha debilitado.

El fondo (o “impuesto”, para los productores) fue aprobado en diciembre de 2013, cuando también se creó la Comisión Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec), y se comenzó a aplicar durante la temporada 2013-2014.

Los productores del grano no saben todavía qué se ha hecho con el dinero recaudado, del cual el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no quiere brindar informes.

Fondo creó grandes expectativas

Aura Lila Sevilla, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua y coordinadora de la Plataforma Nicaragüense de Café Sostenible (Nicafes), dice que “las expectativas del fondo de los caficultores eran muy altas”, pero ocho años después “se ha hecho muy poco”.

Sevilla recordó que los productores desde el principio estaban escépticos con el plan y el fondo, porque recuerdan “lo que ha pasado siempre con los fondos de los cafetaleros en Nicaragua”. En los años ochenta, el Gobierno Sandinista también creo un fondo con aporte de los caficultores y tampoco se supo su destino.

Por otro lado, Sevilla refirió que, en 2013, con la aprobación de la ley que creó el plan y el fondo, se conformó se conformó también la Conatradec. Pero en Nicaragua ya existía la Comisión Nacional del Café (Conacafé), por lo tanto, se pasó a tener dos comisiones “y de las dos no se hace ni una”.

Joaquín Solórzano, cafetalero y expresidente de la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa (Asocafemat), expresó que el fondo nació por una crisis, pero para sacarlos de ella el Gobierno más bien les impuso una “sanción”.

“Fue generado por el problema de la roya, y más bien parece que fue como una sanción para los propios cafetaleros, que fuimos los afectados por la crisis”, explicó Solórzano, quien añadió que la crisis más bien se ha profundizado, porque “las enfermedades y el problema del cambio climático nos están afectando a todos los cafetaleros cada vez más”.

Según Solórzano, los cafetaleros actualmente pagan alrededor de 18 dólares en impuesto, incluyendo el aporte para el fondo de transformación y desarrollo de la caficultura y los demás tributos, que se incrementaron con las reformas fiscales aprobadas a inicio de 2019.

“La situación del cafetalero nicaragüense es distinta a la de productores de otros países que aspiran a convertirse en grandes productores de café en el mundo, porque nosotros vamos perdiendo porque más bien nos vienen a quitar recursos qué son nuestros y es necesario para producir con mayor eficiencia”, aseveró Solórzano.

¿Y el dinero? ¿Qué hace el régimen con él?

El productor Víctor Castillo, actual presidente de Asocafemat, señaló que, aunque fue en el 2013 que se aprobó esa ley, “hasta la fecha nosotros como productores de café no sabemos a ciencia cierta cuánto hay recaudado”.

Castillo dijo que se le ha solicitado al Gobierno que haga una auditoría con empresas independientes y serias, pero el régimen no ha respondido a esa solicitud.

“No sabemos que han hecho con ese dinero y creemos que puede andar arriba de los 31 millones de dólares, con los intereses. La Conatradec es un misterio, porque no sabemos cómo está conformada su estructura. Conocemos la directiva, porque ellos la escogieron. Pero no sabemos cuál es el uso que se le está dando a ese dinero”, insistió el productor.

Según Aura Lila Sevilla le van perdiendo la pista a ese fondo, porque recientemente el régimen Ortega-Murillo propagó que están dando paquetes tecnológicos (o fertilizantes) a los productores con dinero del Fondo Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura, pero se niega a brindar un informe general al respecto.

Castillo y Solórzano también demandaron conocen de la existencia de esos paquetes, sin mayores detalles.

“Hace poco salió que estaban repartiendo fertilizantes. El saco decía Conatradec y usaban eslogan del Gobierno. No se sabe con exactitud cuántos quintales compraron, pero sí se sabe por medio de algunos productores pequeños que fueron repartidos cuatro quintales netos a cada productor, independientemente de la cantidad de manzanas que tuvieran”, dijo Castillo.

“Nosotros los cafetaleros no estamos siendo beneficiados por un fondo qué es de nosotros los cafetaleros. En la realidad, nos corresponde a nosotros decidir qué hacemos con ese fondo y no le corresponde al gobierno. Si nosotros analizamos en qué ha venido a beneficiar esa distribución de fertilizantes, que se habla de cuatro quintales por productor, la verdad es que no ha venido a beneficiar en nada. No sabemos quiénes han sido los beneficiados”, manifestó Solórzano.

Los productores señalaron que el trato que se está dando con esos paquetes es desigual y altamente politizado. “La semana pasada tuvimos una asamblea en una comunidad de Matagalpa y les hice la pregunta a pequeños productores (si habían recibido fertilizante) y ellos dicen que no recibieron absolutamente nada y que más bien los que están recibiendo ese paquete son afines al gobierno”, contó Castillo.

Por otro lado, de acuerdo con Sevilla el Gobierno está divulgando que va a construir el laboratorio del café, un anhelo de los productores para no caminar a la ciega, pero de igual manera, refirió Sevilla, no les han consultado nada.

Sevilla se imagina que probablemente el servicio del laboratorio no se politizará, es decir, no será exclusivo para productores afines al Gobierno como la entrega de los famosos “paquetes tecnológicos”. “Cómo se tiene que pagar por un servicio y el laboratorio tiene que ser sostenible, tal vez no va a ser exclusivo para fanáticos del gobierno. Pero siempre queda en tela de duda por la alta politización que existe en este momento en todo Nicaragua”, expresó Sevilla.

¿Qué medida se debería tomar con ese “impuesto”?

Una vez concluido el ciclo cafetalero este 30 de septiembre, los productores esperan que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) indique de cuánto debe ser el aporte de este año, el cual, si no hay ninguna sorpresa, deberá ser nuevamente de un dólar por quintal de café exportado.

“La ley dice que el fondo se va a calcular con base al precio promedio del quintal de café en un año, según la bolsa de Nueva York, pero aquí lo han tomado siempre como el precio promedio del café exportado, que es distinto. Desde ese punto de vista, el trato también es desigual con los productores, porque hay algunos que han vendido muy bien su café, a futuro, pero otros que han vendido conforme a precio de la bolsa de Nueva York que de por sí está por debajo de los costos de producción”, subrayó el líder de los cafetaleros de Matagalpa.

Los tres productores, consultados por LA PRENSA, son categóricos en afirmar que la Ley de Transformación y Desarrollo de la Caficultura debería ser derogada y no volver a pagar ese “impuesto”.

“Es prácticamente un impuesto más para el café. El plan nació muerto y sigue estando muerto. Diría yo que está vivo solamente para quitarnos plata. La ley debe derogarse o por lo menos darnos a los productores de café unos 4 a 5 años de gracia, para ver qué se hace y esperar que el precio del café logré repuntar”, dijo Castillo, quien subrayó que “el café es el único rubro al que le quitan ese dólar, como un castigo, como un impuesto más y es un dinero que se desaparece de la noche a la mañana”.

Para Sevilla, el Plan Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura es un esfuerzo estéril y un desgaste para los cafetaleros: “Ese impuesto lo pagamos obligatoriamente y no recibimos nada a cambio. Ese es el sentir nuestro, de los productores. Si vos le preguntás a los productores, la mayoría te va a decir que ellos no quieren pagar por algo que no saben si se está usando ni cómo se está usando”, declaró la productora.

Antes que empezara la crisis sociopolítica del país, según Sevilla, el sector privado participaba de las reuniones del Gobierno y se “hablaba de 25 millones de dólares”, pero han pasado dos años y se le ha perdido el rastro. “Por lo menos se sabía que el fondo se mantenía inmóvil, con algunos gastos operativos, pero después dijeron que comenzaron a usar el fondo y ahora ya le perdimos el rastro. Ya no sabemos cuánto se ha gastado ni cuánto tenemos”, aseveró.

Para Joaquín Solórzano, ese fondo debería ser devuelto a los cafetaleros.

“Por el momento, yo pienso que se debería de cancelar ese fondo mientras no haya una auditoría. Perder un dólar para nosotros los cafetaleros, cuando el precio del café está bajo, es un montón. Hay que recordar que los costos de producción de los cafetaleros andan por 140 a 145 dólares en promedio. El cafetalero está perdiendo, porque como te repito pagamos hasta 18 dólares en todos los impuestos que nos cobran. Eso no debe continuar, si se quiere hablar de caficultura en el país”, afirmó el productor.