«Lleva muchos años siendo homosexual». La mujer de Hugh Jackman responde a los rumores de que el actor es gay

La esposa del actor Hugh Jackman contestó a los rumores que afirman que esposo es gay y que su relación es un montaje para ocultar la homosexualidad del intérprete de «Wolverine».

La actriz Deborra-Lee Furness, de 64 años, manifestó en tono de broma que Hugh Jackman, de 51 años, lleva muchos años siendo homosexual.

«Hugh Jackman lleva mucho años siendo homosexual. Pero claro, yo también he sido gay. ¿Te acuerdas cuando rodé ‘Shame’ (1988)? También dijeron que yo era gay. Luego se sorprendieron cuando me casé», manifestó durante una entrevista en el programa «Anh’s Brush With Fame» de la cadena ABC.

Ella además se mostró muy crítica con los rumores sobre la vida privada de su marido que circulaban por las redes sociales en los últimos días: «Está mal. Es como si alguien le dijera a Elton John que es heterosexual. Estoy segura de que se molestaría», manifestó.

«Leo algunas de estas revistas y son tan mezquinas. Espero que la gente se dé cuenta de que es todo inventado», añadió la mujer del hombre que en 2008 fue nombrado «El hombre más sexy del mundo» por la revista «People». Ellos llevan 24 años casados (1996) y tienen dos hijos adoptados, Oscar de 20 años y Ava de 15.

«Son comentarios que nacen de la maldad y es mejor no hacerles caso, pero en ocasiones duelen y hacen daño», expresó.

Sin embargo Furness manifestó que está más que «harta» de escuchar que es «afortunada de estar casada con Hugh» y asegura que la gente parece no ser consciente de que es de mala educación decirle eso: «¿Tengo suerte?, como si hubiera ganado un sorteo… Pero eso es el mundo del espectáculo, Hollywood y la marca Hugh Jackman».