CONTENIDO EXCLUSIVO.

Justo cuando la Alcaldía de Managua mantiene un cobro agresivo, principalmente con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y tasa por basura, y amenaza con llevar a los juzgados a quienes no le paguen, la alcaldesa Reyna Rueda y su bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aprobaron la actualización de la tabla catastral, con la cual cobrarán el IBI de 2021 y 2022.

Aunque la tabla debe revisarse cada dos años, y tocaba revisión este año, la secretaria del Concejo Municipal, Jennifer Porras, mencionó que en el artículo 1 y 2 se aclara que no hay alteraciones en los montos. Este procedimiento hecho por el oficialismo provoca suspicacia porque el tema fue abordado como puntos varios de la agenda del Concejo Municipal — convirtiéndolo en un tema sorpresa — y además que no se le entregó a nadie la tabla actualizada para comprobar si es cierto que se mantienen los montos de 2020.

«No incluyeron en la resolución la tabla catastral, eso me es sospechoso. Es que da indicios de que en esta tabla vienen nuevas valorizaciones de las propiedades en el municipio de Managua y eso se traducirá en nuevos cobros de IBI a los ciudadanos, es decir que la administración sandinista viene a imponer más carga cuando lo que necesitamos es menos impuestos por la crisis económica que vivimos todos los nicaragüenses», respondió Selin Figueroa, concejal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Al finalizar la sesión, realizada este martes 29 de septiembre en el auditorio multiousos del parque japonés, LA PRENSA intentó hablar con la alcaldesa Rueda, que explicara sobre la forma de actualizar la tabla catastral, pero se rehusó a contestar las preguntas.

Agustín Cedeño, concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fue otro que votó en contra al momento de la consulta. Su argumentó se basó en que no les entregaron la tabla catastral y aprobarlo sería hacerlo a ciegas.

«No me asustaría que una casa por la cual se le cobraba 1,000, ahora sea hasta de 5,000 y los managuas pegando el grito al cielo. Yo no puedo confiar en nada que venga de las administraciones sandinistas. El punto aquí no es que no se pague impuestos, no, sino que se pague lo justo, no es posible que hayan casos de 2,000, 3,000 y 5,0000 córdobas por cobro de IBI», criticó Cedeño.

Justificación oficial

La justificación presentada por la comuna para actualizar la tabla catastral fue que por el surgimiento de nuevos sectores residenciales era necesario actualizar las tablas de catastro. Porras leyó el artículo 1 y 2, donde establece que no se alteran los montos, pero los concejales opositores de CxL y PLC no creen, más que no les entregaron el documento técnico. «Era como firmar un cheque en blanco, no es posible aprobar a ciegas», concluyó Figueroa.

Ante la denuncia de que no les entregaron la tabla de valores de catastro, Porras indicó que pasen por la oficina con una memoria usb para que se las compartan.