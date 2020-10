Periodistas exiliados en Costa Rica protestan contra Ley Mordaza del régimen

Un grupo de periodistas y defensores de derechos de humanos exiliados en Costa Rica realizaron la mañana de este jueves una protesta en las afueras de la Embajada de Nicaragua en ese país. Ellos rechazan la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos o «Ley Mordaza» presentada por la dictadura de Daniel Ortega recientemente, que tiene como objetivo controlar las publicaciones de medios de comunicación independientes en el ámbito digital y además las redes sociales. Con esta Ley el régimen también busca extraditar a quienes, según él, cometa este delitos fuera de Nicaragua.

Lucía Pineda Ubau, directora del canal 100% Noticias, medio confiscado por la dictadura de Ortega en el 2018, señaló que esta Ley viene a ponerle una «mordaza» a los nicaragüenses que incluso se encuentren en el exterior y no comulguen con su política represiva. «Quieren imponer la censura y nosotros no estamos dispuestos a dejar de informar, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, si al régimen le molesta, pues que le moleste», expresó la periodista y exrea política de Daniel Ortega.

De acuerdo al artículo 25 del anteproyecto de Ley, el régimen establece penas de cinco a ocho años de cárcel a quien «revele información pública clasificada como reservada» y ponga “en peligro la seguridad soberana del Estado”. Y prosigue en el artículo 30, donde receta de dos a cuatro años de prisión a quien «usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, terror o zozobra en la población».

A la protesta en Costa Rica también se sumó una representación de feministas quienes manifestaron su inconformidad por la medida que pretende imponer el régimen contra los nicaragüenses. «No nos van a callar, somos un pueblo enojado y dolido, los muertos no van a quedar impunes, vamos a seguir luchando contra el régimen», expresó una de las feministas radicadas en el país del sur.

Extradición no es posible

Si bien en la Constitución Política de Nicaragua la extradición está prohibida, la dictadura de Ortega y Murillo con esta Ley a toda costa quiere perseguir a sus detractores, sean nacionales o extranjeros. Para Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + aunque sea aprobada esta Ley, no podrá alcanzar a los ciudadanos exiliados en otras naciones.

«No hay extradición porque las personas que están bajo protección internacional, en el Estado en que se encuentren, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá o cualquier país, los protege el derecho internacional bajo el principio de no devolución que lo encontramos en la convención de refugiados. Toda persona que sus derechos humanos corren peligro el Estado donde se encuentra no puede dar lugar a ninguna extradición, no cabe, no cabe», remarcó Carrión.

En Managua otro grupo de comunicadores aglutinados en el Foro de Prensa Independiente de Nicaragua, también emitieron un comunicado este jueves 1 de octubre, en rechazo a la Ley Especial del Ciberdelito, con la que el régimen de Daniel Ortega pretende controlar no solo el manejo de las redes sociales, sino que amenaza a la libertad de prensa y el periodismo independiente.

«La Ley Mordaza se suma en un peligroso combo a las recientes propuestas de Ley de Agentes Extranjeros y de instauración de la cadena perpetua, adefesios jurídicos copiados de Rusia, Cuba y Venezuela, para criminalizar la libre expresión de los nicaragüenses, mientras el discurso de odio de Ortega y Murillo es el principal instigador de la violencia criminal y la desinformación», detalla el pronunciamiento.