Corea del Norte

Si uno analiza bien a los dictadores de Nicaragua sabrá que su modelo soñado es el reino de Kim Jong-un: Corea del Norte. No es Venezuela, ni siquiera Cuba. Desde que regresaron al poder en 2007, dije en esta misma columna que lo que Daniel Ortega y Rosario Murillo quisieran construir en Nicaragua es un país cerrado, como una finca propia, con un gobierno dinástico, de dictadores vitalicios, monarcas a los que se les rinda culto por ley como dioses, vivos o muertos, gobernando una sociedad hipervigilada, sumisa y dependiente. La locura gobernando.

Huir hacia adelante

Si desde hace 14 años ese era el plan, a partir de 2018 han tenido que “madurarlo con carburo” como se hace en los mercados a los vegetales verdes que requieren maduración acelerada. En abril 2018 el castillo de naipes se vino abajo, y en lugar de concluir que su sueño “Corea del Norte” era inviable, decidieron beberla o derramarla. Huir hacia adelante. No enmendar el rumbo sino radicalizarlo. Es la filosofía de “si la cosa está mal, pongámosla peor a ver si se compone”.

Delitos

La ofensiva del régimen se inscribe en un plan para convertir a Nicaragua en un enorme campo de concentración. Tal cual es Corea del Norte. Se trata de criminalizar la vida cotidiana. Convertir en delitos las acciones rutinarias de los humanos. ¿Sabía que en Corea del Norte solo se permiten 15 cortes de cabello y se regula la forma de vestir? No es que Ortega vaya a echar preso a cinco millones de nicaragüenses, como algunos dicen. No. Se trata de atribuirse la facultad legal de poder echar preso a quien quiera cuando le convenga. Solo basta revisar su vida cotidiana para encontrar el delito. De esta forma, la libertad, el no estar en una mazmorra, es algo que se debe agradecer a los semidioses que pretenden ser.

Presión

Obviamente está tomando un rumbo muy peligroso. Estas cosas generalmente no salen bien. Es un salto triple sin red en el que puede terminar desnucado. Parte de que ya midió a este pueblo y considera que tiene control violento sobre él. Que, a estas alturas, con el control militar y paramilitar que tiene puede hacer lo que quiera. Sin embargo, está llevando las cosas al punto que solo pueden ocurrir dos cosas: o se sale con la suya y nos volvemos una Corea del Norte en Latinoamérica, o estalla todo por la presión que está provocando.

Valiente

Hay un dicho que dice: “El valiente vive hasta que el cobarde quiere”. Este dicho parte de alguien que se impone por la violencia contra otro que prefiere no pelear. Sucede, para poner un ejemplo, en los colegios con esos niños abusadores de otros, incluso más grandes y fuertes que ellos. El error está en confundir la decisión de no pelear con cobardía, y sentirse dueño de la violencia, un recurso infame, para el control de otros. A veces, la no violencia es la forma más alta de valentía. Ni el abusado es valiente por usar la violencia ni el abusado es cobarde por decidir no pelear. Y el juego este se termina cuando el cobarde, entre comillas, quiere.

¡Juntos!

Las acciones de Ortega deberían, por sentido común, por un mero acto de sobrevivencia, empujar a la unidad entre los opositores. Ya no se trata de casillas, ni de partidos, ni de candidatos o cualquier otro cálculo político que se pueda sacar. ¡Es el futuro de Nicaragua como nación libre e independiente el que está en juego! ¿Recuerdan la película El Gladiador? Aquella escena cuando Máximo Décimo (Russell Crowe) en el centro de la arena junto a otros novatos, desconocidos y temerosos gladiadores, espera que se abran las puertas del coliseo y les dice: “No sabemos a qué nos enfrentamos, pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos”. Igual: no sabemos qué saldrá de las puertas de El Carmen, pero en cualquier escenario tendremos más posibilidades de sobrevivir si estamos juntos.

Boomerang

Insisto: si Ortega y Murillo se salen con la suya en la construcción de una nación parecida a Corea del Norte, todos habremos perdido. Incluso quienes hoy apoyan y celebran la deriva dictatorial de Nicaragua. Jang Song Thaek fue artífice de la dictadura norcoreana, tío y tutor del actual dictador Kim Jong-un. Era el número 2 de Corea del Norte. El 12 de diciembre de 2013 fue ejecutado junto a todos los de su círculo cercano por orden de su sobrino. Se dice, porque en este país nunca se sabe con certeza algunas cosas, que lo echaron a unos perros furiosos para que lo devoraran. Así que, si usted es de los que celebra las “cadenas perpetuas”, los “agentes extranjeros” o los “ciberdelitos”, piense en la posibilidad de ver ese boomerang regresando a usted.

William Walker

Daniel Ortega se ha convertido en una amenaza para Nicaragua, en términos históricos, igual o peor a la amenaza que William Walker significó en su momento. Quiere convertir a Nicaragua en una nación de vasallos. Y al igual que en 1856, se necesita que todos impidamos que lleguemos a la Corea del Norte que quieren construir, independientemente de las diferencias que tengamos. Un “pacto providencial” en 2021. Si eso no sucede, y Ortega impone su modelo de sociedad domeñada, nuestros tatarabuelos habrán demostrado tener más sentido común en aquel momento incierto, que nosotros en este.