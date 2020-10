Mandan a juicio a los dos reos políticos detenidos en Masaya

La jueza Karen Vanessa Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, remitió a juicio oral y público al exreo político Danny de los Ángeles García González y el ahora preso político William Antonio Caldera Navarrete.

El pasado 16 de septiembre la Policía Orteguista (PO) presentó a Caldera Navarrete y al exreo político García González y los señaló de tener artículos explosivos, con los que pretendían atentar, según la Policía, en la Alcaldía de Masaya y en el monumento de Héroes y Mártires de esa ciudad. En la acusación, el Ministerio Público (MP) los acusa por los delitos de narcotráfico, portación ilegal de armas y fabricación de explosivos.

«Me llamó poderosamente la atención que la acusación del Ministerio Público a Rodolfo Zamora (reo político acusado de traficar drogas) y la que le hacen a William Caldera son bastante similares, por no decir casi idénticas», cuestionó María Oviedo, abogada de Caldera.

Yonarqui Martínez, abogada de Danny, criticó las pruebas aportadas por la Fiscalía, ya que se limitan a testimonios de policías y recibos de ocupación. «Son medios de prueba que voy a refutar y voy a comprobar la inocencia de mi defendido. Ellos (la Fiscalía) no especifican en la acusación qué tipo de artefacto explosivo supuestamente llevaba Danny y tampoco detallan cuántos paquetes de marihuana supuestamente le ocuparon», aseveró.

Pruebas fabricadas

Liliex Póveda Fuentes, de 33 años y esposa de William, dijo que su esposo es maestro de obra, pero en los últimos meses estuvo trabajando como soldador, pero no deja de un lado su pequeña zapatería.

«Aquí ellos buscaron en todos los rincones y no encontraron nada. Al contrario, se nos robaron una moto que él tiene, tres vasos de pega que usa para hacer zapatos y tres celulares que no nos han regresado, por eso ni pudimos grabar cuando lo detuvieron», se quejó.

Mientras que Ruth Matute, esposa de Danny, aseguró que «a él le están inventando esas pruebas porque aquí en la casa la Policía no encontró nada, revisaron todo y no hallaron nada. Luego salen diciendo que él andaba explosivos que parecen dinamita y nosotros no sabemos hacer eso. Lo único que se llevó mi esposo fueron unas chinelas viejas», aseveró Ruth Matute, esposa de Danny.

«Ellos (los presos políticos) dicen que los capturan y obvio que no están con ninguna droga. Entonces los llevan al Chipote y los meten a una sala donde ya está listo todo el montaje de la droga, ya está ahí la mochila, la droga regada en el piso, ya está el arma», señaló Oviedo.

Martínez denunció que a su defendido le siguen violando los derechos humanos, ya que funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), conocido como «La Modelo», no le permiten las visitas de sus familiares y tampoco hacer llamadas telefónicas.

La judicial mandó un oficio al SNP para que permitan las visitas familiares a Danny, pero dio no ha lugar a la solicitud de llamada telefónica a favor del reo argumentando que «si bien es cierto el acusado tiene derecho a comunicarse, pero recordemos que existen normativas administrativas que se deben cumplir». La fecha de audiencia de juicio tentativa fue programada para el próximo 17 de noviembre, a las nueve de la mañana.