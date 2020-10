El “as” del Bóer en el Pomares que aún no tiene equipo para jugar en la Liga Profesional

Roger Marín ha sido en los último años uno de los pícheres con más éxito en el beisbol nacional, tanto que suma 147 victorias, tiene en su haber tres no hitters y está próximo a los 1,000 ponches, pese a ello, recientemente los Tigres de Chinandega de Vicente Padilla lo dejaron fuera del equipo, luego de haberlo escogido en el draft de peloteros nacionales. Así que un lanzador con experiencia y que toca las puertas de los 150 triunfos en el beisbol casero, está sin equipo para la Liga Profesional.

“Es una situación que me la he tomado con tranquilidad, porque también iba ser difícil que yo me estuviera moviendo hasta allá. Es que tengo una academia de beisbol y estamos trabajando con unos prospectos. El viaje a Chinandega iba implicar que dejara a los muchachos por mucho tiempo, porque tomando en cuenta los entrenamientos y los juegos, prácticamente tendría que irme a vivir a esa departamento. Yo lo manifesté en un par de entrevistas, y parece que por ahí ellos tomaron la decisión”, cuenta Marín, sobre cómo recibió la noticia de que los Tigres lo dejaron libre para inscribir al receptor Melvin Novoa, prospecto de los Vigilantes de Texas.

“Yo puedo jugar con cualquier equipo, porque dispongo de buena salud. Estoy entrenando y no me he tomado ningún día de descanso desde que acabó el Pomares, así que estoy en buenas condiciones. Si me busca un equipo que me quede cerca, a donde yo pueda viajar diario como lo hice en su momento con los Gigantes de Rivas, yo estaría dispuesto”, comenta el lanzador de perfil derecho.

Una puerta abierta

Según señala, “hay un equipo que me preguntó si estaba saludable y le dije que sí. Entonces me dijeron que esta semana iban a reunirse para tomar una decisión. Así que hay posibilidades de que juegue”. Marín no quiso dar detalles sobre el equipo que mostró interés en sus servicios. “Hasta que haya una propuesta concreta yo hablaré”.

Roger Marín considera que tiene oportunidad de jugar porque “recordá que en Nicaragua el picheo es precario y si vos analizás el picheo de los equipos es bastante débil. De tal forma que tomando en cuenta que el picheo es clave para ganar y que es lo que más se mueve cuando jugás toda la semana, entonces es necesario contar con brazos fuertes, disponibles y experimentados”, tres características que él considera puede aportarle a cualquier equipo.

Asimismo, declara que de no llegar a un acuerdo con alguna franquicia de la Liga Profesional, “no tendría ningún tipo de problema, porque un descanso no me caería mal de cara al próximo Pomares”.

El caso del Bóer

Roger Marín ha sido en las últimas temporadas la fachada del picheo del Bóer en el Campeonato Germán Pomares, a tal punto que de sus 147 victorias, 128 son con la camisa de los Indios, un equipo que tampoco lo consideró para la Liga Profesional que se pondrá en marcha el próximo 6 de noviembre. “Eso no me incomoda ni me molesta, así ha sido siempre el Bóer. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo estoy por encima de muchos de los que ellos escogieron”, dice el experimentado lanzador, a la vez que reconoce “que los equipos escogieron peloteros jóvenes en el draft, lo que es razonable tomando en cuenta que son jugadores para tenerlos por cuatro años en la franquicia”.

Marín, que se acerca a doblar la curva de los 40 años, asegura que aún tiene mucho por ofrecer, porque “en el beisbol, si estás saludable podés seguir jugando, y yo lo estoy. La continuidad no es tanto una cuestión de edad, sino de salud”.