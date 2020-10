Leyman Benavides acecha el título mundial de las 105 libras de la AMB

El peso paja es la categoría reina del peleador nicaragüense. En ese peso cinco boxeadores han conseguido alcanzar la gloria y convertirse en campeones mundiales de los 15 que han existido desde Alexis Argüello hasta René Alvarado. El primero fue Rosendo Álvarez (1995), siguió Eduardo Márquez (2003), Juan Palacios (2008), Román González (2008) y Byron Rojas (2016). Ese es el sueño de Leyman Benavides, quien se coronó este año en Panamá como campeón Gold de la AMB y cada vez se acerca más a una oportunidad por el cetro absoluto de las 105 libras.

En las actualizaciones de las clasificaciones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Benavides se coloca como el nicaragüense mejor posicionado, a pesar que en el segundo puesto del ranking se ubica el excampeón Byron “el Gallito” Rojas. “La idea es que Leyman pelee título mundial en 2021. Este año se ha atrasado todo por la situación del Covid-19 y lo complicado que ha sido movilizarse”, indicó Marcelo Sánchez, presidente de Pinolero Boxing, empresa a cargo de Benavides.

Actualmente, la AMB no posee un campeón regular en las 105 libras porque CP Freshmart fue elevado a supercampeón. El tailandés, aun cuando no tiene una calidad impresionante, tiene mucha historia con el pugilismo nacional, debido a que venció en dos ocasiones a Carlos Buitrago y a Byron Rojas. “Ya la AMB tiene amarrada la pelea del título que quedó vacante, será entre dos filipinos: Vic Saludar y Robert Paradero el 5 de diciembre. Idea es que el ganador del cetro defienda contra Benavides. Ya me he puesto en contacto con los asiáticos y vamos a negociar esa posibilidad. Me dijeron estar interesados, solo que en este momento su principal prioridad es la velada de fin de año”, explicó Sánchez.

Otros peleadores nicaragüenses que aparecen clasificados son: Cristofer González (séptimo en las 112 libras), Melvin López (undécimo en las 118 libras), Alexander “Popeye” Mejía (quinto en las 122 libras) y Oliver Flores (noveno en las 135 libras).