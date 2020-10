Spirit Airlines no vino el 1 de octubre a Nicaragua, mientras Panamá anuncia medidas flexibles para viajeros

Nuevamente las aerolíneas vuelven a prorrogar su llegada a Nicaragua. Se esperaba que este 1 de octubre, Spirit, volara al país, según una actualización de la Embajada de Estados Unidos del 22 de septiembre que desde ese momento anunciaba que las fechas podrían cambiar; y efectivamente, no hubo vuelo, y tampoco se cuenta con una fecha definida de su retorno. Otras tres aerolíneas tienen programado vuelos para este mes, pero la incertidumbre prevalece si en verdad se llegarán a realizar.

Pero, ¿porqué no vienen las aerolíneas a Nicaragua? La principal traba es que el régimen orteguista ha impuesto medidas únicas en la región para que las empresas operen: les ha exigido la prueba de Covid-19 a la tripulación, a sabiendas que esta es itinerante; busca que las aerolíneas envíen con 72 horas de antelación al vuelo, las pruebas de Covid-19 de los pasajeros y la lista de los mismos; y que reporten el tipo de aviones que van a utilizar, como si se tratara de vuelos humanitarios o cháteres y no comerciales.

Pese a que en toda Centroamérica se solicita a los pasajeros presenten un resultado negativo de la prueba de Covid-19, solo Nicaragua ha dispuesto que las aerolíneas tengan la responsabilidad de recibirlos y enviárselos. Avianca hasta ahora es la única empresa de vuelo que retomó sus operaciones el 19 de septiembre en el país; no obstante, está en riesgo que los pueda suspender porque se han presentado varios problemas con los pasajeros en el proceso de cumplir con el requisito del test de Covid-19, situación que preocupa al sector turismo, uno de los más afectados por la pandemia.

Tanto El Salvador, Guatemala y Honduras están recibiendo vuelos de United Airlines, American Airlines y de Spirit, excepto, esta última que no está llegando a la nación catracha. Pese a que El Salvador y Guatemala fueron los más recientes países del istmo en abrir sus cielos para los vuelos comerciales, apenas lo hicieron, las empresas de vuelo empezaron a ajustar sus itinerarios, pero en Nicaragua, con el aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino operando desde el 14 de julio, los viajes siguen estancados.

Esos países vecinos también están recibiendo vuelos de otras aerolíneas, como Air Canada, que no opera en Nicaragua. Tomando como referencia la actualización de vuelos de la Embajada de Estados Unidos, Aeroméxico podría reactivarse el 31 de octubre, American Airlines el 20 y la más cercana, United Airlines, el 16 de octubre. Todas son fechas tentativas.

Por su parte, Panamá, que hasta ahora permite la interconexión de la aviación internacional, informó que el 12 de octubre abrirá sus cielos para la aviación comercial internacional y entre sus medidas de seguridad por la pandemia incluye que toda persona que llegue al país y no porte el certificado de pruebas de hisopado PCR o antígeno negativo, tendrá la obligación de realizarse una prueba rápida, previo al registro de migración del aeropuerto, que deberá ser pagada por el viajero.

Si la prueba resulta positiva la persona pasará a aislamiento obligatorio en un hotel hospital designado por el Ministerio de Salud. A los siete días se le realizará una prueba de antígeno, si resultara positiva deberá terminar su aislamiento de 14 días y si fuese negativo terminará el aislamiento. “Se exceptúan de estas disposiciones a las tripulaciones técnicas, tripulaciones auxiliares, mecánicos y personal humanitario, los cuales deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud”, informa el sitio web del Aeropuerto de Tocumén.

Preocupan vuelos de Avianca

La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), Lucy Valenti, explicó este miércoles en conferencia de prensa del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que aunque las aerolíneas tengan de forma tentativa una programación de reinicio en octubre, no hay confirmación que esos vuelos se realicen. La preocupación crece al ver la situación de Avianca, que en varios de los vuelos, se han tenido que quedar, en un caso, hasta 70 pasajeros, según reportes de agencias de viajes y personas que venían o se quedaron en esos vuelos, es decir, no es información oficial, debido a todo lo que implicaba el proceso de la prueba de Covid-19.

Valenti dijo en ese momento que otras líneas aéreas han dicho que si las medidas no se flexibilizan va a ser imposible empezar a operar porque no están preparadas, no tienen las condiciones para poder cumplir con las medidas que el Gobierno les está pidiendo, y por ello, es el llamado desde Canatur hacia el Gobierno para encontrar una solución a este problema que lleva meses.

¿Cómo afecta el retraso de las aerolíneas al rezago del turismo?

Este año, en definitiva, no ha sido el mejor para el turismo mundial, pero en Nicaragua la aparición del Covid-19 significa un segundo golpe fuerte en menos de cuatro años, ya que el sector acarrea las afectaciones generadas por la crisis sociopolítica en 2018. Valenti explicó que el panorama general es “muy difícil, muy dramático”, y el hecho que las aerolíneas no hayan comenzado a operar profundiza aún más el mal pronóstico para el cierre de 2020.

“Si las cosas continúan igual y no se resuelve rápidamente la reactivación aérea y la apertura de las fronteras terrestres, creemos que vamos a estar cerrando este año 2020 con un promedio de ocupación hotelera de aproximadamente un 13 por ciento, y eso porque los dos primeros meses del año, enero y febrero, fueron meses bastante buenos para el sector”, expresó la líder gremial.

El hecho que no se esté logrando reiniciar operaciones aéreas “nos da un cierre de año bastante negativo, bastante negro para la actividad turística”, sostuvo Valenti. Tomando en consideración que según el Anuario Estadístico del Instituto Nicaragüenses de Turismo (Intur), el principal mercado del país es Centroamérica, puesto que fue la región de residencia de 887,178 turistas en 2018, Nicaragua se está quedando aislada.