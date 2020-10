Presos políticos se zurcen la boca en señal de protesta por su libertad

Después de anunciar que entrarían en huelga de hambre a partir del miércoles 30 de septiembre en señal de protesta por su libertad; 3 de los 104 reos políticos que actualmente la dictadura tiene tras las rejas, decidieron zurcirse la boca como símbolo de protesta, desesperación, presión para que los dejen libres, según confirmó a LA PRENSA Karen Lacayo, presidenta de la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP).

«El día de ayer, después del mediodía, me comuniqué con los muchachos de adentro y ellos efectivamente me han asegurado que 54 están en huelga desde el miércoles, ellos no han pasado alimentos solo pasan con agua e incluso los mismos custodios le han llegado a robar la paquetería que muchos familiares llevaron semanas anteriores, sin saber que los presos tomarían la decisión de hacer la huelga», expresó Lacayo, hermana del reo político Edward Lacayo conocido como «La Loba Feroz».

Lea además: Presos políticos anuncian huelga de hambre para demandar su libertad

De acuerdo a Lacayo, los 3 reos de conciencia se cosieron la boca son originarios de Masaya, Jinotepe y Managua y que por seguridad de sus familiares han solicitado no dar sus nombres, pero sí la acción que han realizado ante la desesperación de no aguantar más. «Ellos me mandaron la fotos y me dijeron «publíquelo, porque si nosotros que estamos acá no soportamos estar encarcelados, no tenemos miedo». Ya están desesperados de estar ahí encerrados, es como una presión para que los liberen», explicó Lacayo.

Amenazan con matarlos si no desisten de la huelga

En seguida, Lacayo denunció que los presos políticos dentro de las cárceles están sufriendo calamidades y torturas psicológicas y que incluso los reos le han enviado audios donde los custodios los amenazan con matarlos sino terminan la huelga.

«A mi me envían audios, mensajes donde me dicen que los custodios les dicen que sino desisten de esa huelga los van a matar (…) ellos están pasando de todo, desde torturas psicológicas, el robo de sus paqueterías porque nunca se los entregan», sostuvo Lacayo.

El Derecho a la Huelga debe de ser respetado por autoridades del

Los diferentes centros de detención del país, no es licito que te restringan ese Derecho a los que pretendan hacerlo, me reportan a 3 presos políticos que se han zurcido la boca en señal de protesta. pic.twitter.com/ZfC3kEmmob — Yonarqui Martinez (@YonarquiM) October 2, 2020

Por su parte, la abogada Yonarqui Martínez manifestó a LA PRENSA que la acción de los reos se da en protesta por no tener su libertad, a la vez lamentó que aún permanezcan encarcelados y aún más que ellos deban recurrir a ese tipo de situación para que el mundo y Nicaragua pueda escuchar su exigencia.

«A veces el tema de los presos no se habla, la falta de empatía de la gente y no quiere decir que sí no se habla de los reos eso signifiquen que no estén sufriendo, ellos han tenido como premisa a empezar hacer protesta de diferente índole, obviamente es un derecho humano, el poder resistir dentro de todos los sistemas penitenciarios del país. Estas personas quieren salir no es fácil estar adentro», apuntó Martínez quien aclaró que ninguno de sus defendidos se ha unido a la huelga.

Lea también: Reo político Jaime Navarrete enfrenta audiencia de casación ante magistrados de la CSJ

La abogada hizo el llamado a las autoridades de los sistemas penitenciarios y al mismo Gobierno de Daniel Ortega a que se respete la integridad física de todos los reos. «Cualquier acción que encamine a la liberación de los mismos presos políticos debe ser respetado dentro de su centro de detención en cualquier parte del país, porque cualquier mecanismo de protesta lícito y pacífico debe ser respetado por las autoridades administrativas», concluyó.