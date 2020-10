Policía Orteguista despoja de su licencia a conductor de LA PRENSA y se la dan por perdida

Oficiales de la Policía Orteguista (PO) despojaron arbitrariamente de la licencia para conducir a un conductor de este Diario cuando éste junto a este reportero esperábamos a que Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) salieran de una reunión que sostuvieron con un embajador.

Este equipo de LA PRENSA llegó a las 12:00 de mediodía del miércoles a entrevistar a Chamorro en las afueras de la Garita de Intermezzo, en Managua, pero éste estaba siendo esperado por una patrulla de la PO y dos motorizados que se dieron a la tarea de asediarlo y perseguirlo todo el día. Luego de dar unas breves declaraciones y confrontar a los uniformados, se dirigió hacia el Club Terraza, donde estuvo unos minutos. Posteriormente salió con rumbo a Carretera Sur e ingresó en una embajada, donde sostuvo una reunión.

Hasta este lugar permanecíamos a la espera de Chamorro junto a un equipo periodístico de Canal 10. Éstos últimos se fueron y al percatarse de esto, los oficiales se acercaron a nosotros para pedirnos nuestras identificaciones. El conductor les entregó un carné del Diario y yo mi cédula de identidad. Mientras apuntaban nuestros datos yo les tomé una fotografía. Uno de ellos se molestó y me dijo: «No le andés tomando fotos a los compañeros». Yo le argumenté que es mi derecho constitucional informar y ser informado. «No me interesa, solo eso te digo», ripostó sin mayores argumentos.

«Búscala en el distrito»

A las 4:00 p.m de este miércoles nos regresaron los documentos, pero 10 minutos más tarde uno de los policías se volvió a acercar al vehículo y le pidió la licencia de conducir al miembro del equipo de LA PRENSA. Ya con el documento en su poder se alejó de nosotros y se reunió junto al resto de sus abusivos compañeros. El conductor fue pedirles que le regresaran la licencia, pero ellos se negaron.

«Pensé que no nos iban a regresar ninguno de los documentos, pues ellos (la PO) ya le han hecho eso a algunos, como a (Félix) Maradiaga (miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco) que le quitaron todos sus documentos y se los dieron por perdidos. En ese momento estaba lloviendo y fui a pedirles mi licencia, pero no me la dieron y uno de ellos dijo: ‘Andá búscala al distrito’ y luego se fueron a seguir a Sebastián Chamorro y Maradiaga», relató el afectado.

Otro de los policías me llamó para preguntar qué hacíamos en ese lugar. Respondí que esperábamos una entrevista con Chamorro. En ese momento, salió la camioneta con Chamorro y Maradiaga y los policías los persiguieron. Cuando intentamos seguirlos, una camioneta de la Policía nos bloqueó el paso, por lo que decidimos regresar al Diario.

Finalmente se la dieron por perdida

«Este jueves fui a buscar mi licencia al Distrito Cinco de Policía, que es donde me corresponde, y pregunté por mi licencia, pero me dijeron que no estaba. Le conté a una policía lo que pasó y solo me recomendó que pagara una reposición de licencia y que la sacara nuevamente. Fui a pagar los 200 córdobas y ahora ando una nueva. Hay que tener cuidado cuando se cubre a la Policía Orteguista porque ellos cuando miran que un medio de comunicación queda solo, entonces lo atacan, cuando ven que están varios periodistas, entonces no lo hacen «, advirtió el conductor.

Quedó evidenciado el abuso policial para evitar que este equipo periodístico informara del acoso y persecución a opositores de la dictadura. El conductor en ningún momento faltó a alguna norma de la Ley de Tránsito, sin embargo, quienes deberían protegernos, son quienes están cometiendo delitos en contra de la población por órdenes de un dictador.