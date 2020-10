Baja el interés de los nicaragüenses por participar en las elecciones de 2021

La probabilidad de participación ciudadana en unas eventuales elecciones en el 2021 en el país, disminuyó a un 42 por ciento en este reciente mes de septiembre, reveló la encuestadora CID Gallup, con relación al 53 por ciento de los nicaragüenses consultados en mayo por esta misma firma y que dijeron tener una alta probabilidad de votar en los comicios.

Este porcentaje, refleja una reducción del 11 por ciento de las personas encuestadas entre mayo y septiembre, que expresaron una alta probabilidad en participar en los próximos comicios electorales. Para el analista político Eliseo Núñez, estas cifras son preocupantes, ya que se deben a las recientes acciones que el régimen de Daniel Ortega ha venido perpetrando en los últimos meses, que muestran que la dictadura no pretende dar espacio a unas elecciones libres y transparentes.

«Y una de las cosas que no quieren las personas es ir a una elección donde su resultado no sea respetado. Pero también, se debe a que la oposición todavía no se mira consolidada con una propuesta que incentive a la votación. Es una mezcla de las dos cosas, pero la que más incide es el tema de que Ortega con sus acciones desincentiva una salida electoral», señala Núñez.

La encuesta de opinión nacional se realizó a 1,202 adultos de 16 años a más, entre el 16 y el 24 de septiembre. La metodología de consulta fue a través de llamadas a teléfonos celulares. El margen de error es de ±2.3 puntos como máximo, mientras que el nivel de confianza es del 95% para el total de la muestra, según la ficha técnica de la firma.

La encuesta también refleja que el 22 por ciento de los ciudadanos consultados aseguró rotundamente que no participará en las futuras elecciones. Estas cifra, representan un aumento del 2 por ciento en comparación al 20 por ciento de la encuesta de mayo llevada por la misma empresa consultora.

Mientras que, 18 por ciento de los encuestados que dijo que existía algunas probabilidades de participar, lo que reporta un aumento del tres por ciento, en comparación al 15 por ciento que registró la consulta de mayo.

Otro 15 por ciento de los encuestados dijo que habían pocas probabilidades de participar en los próximos comicios, un aumento del 4 por ciento con relación al 11 por ciento consultado en mayo.

Las distintas respuestas se dieron a la pregunta ¿Cuánto probable es que usted participaría en esa elección? «Para la entrevista y registro de la información se utiliza un instrumento que ha sido preparado con preguntas que permiten dar un seguimiento a lo largo de los años, sobre la tendencia en temas como perspectivas económicas, incidencia del crimen, partido político preferido, entre otros», indica CID Gallup en su análisis.

Capacidad de confianza del CSE de cara a las próximas elecciones

De acuerdo con la pregunta, ¿Cree usted que el Consejo Supremo Electoral, es capaz de organizar elecciones honestas para el 2021? El 43 por ciento de los encuestados, respondieron «nada capaz», mientras que el 17 por ciento lo considera «poco capaz».

«Hay desconfianza en la capacidad del tribunal electoral de organizar un proceso electoral honesto, y esta posición es de aproximadamente dos terceras partes de la población, sin diferencias en todas las regiones de estudio», refiere la encuestadora.

«Son más críticos a medida que se mejora el nivel educativo del informante», añaden. En tanto, el 15 por ciento de los consultados, dice que el CSE es «algo capaz» y el 20 por ciento de los encuestados lo considera «muy capaz».

«Eso es peligrosísimo para mí porque indica que la gente no esta viendo la posibilidad de una salida cívica y pacífica y no es que eso vaya activar un conflicto en el inmediato, pero este es el tipo de cosas que te indican que hay una bomba de tiempo activada en una sociedad», advierte Núñez, con relación a los resultados de estas consulta.

«Estos son síntomas de un problema mayor. Cuando una sociedad cree que no hay posibilidades de salir de una crisis por la vía electoral, todas las demás opciones en la mente de la gente quedan abiertas, entonces el descontento social comienza a no tener válvulas y en cualquier momento puede explotar y es una calamidad lo que le deja a un país. Pero, el principal responsable de esto es Ortega por la manera en que ha venido manejando la situación y que desincentiva cualquier salida electoral» señala el analista político.

Elecciones libres para el bienestar de las familias

La encuestadora CID Gallup, consultó a las personas ¿Cuán importante considera las elecciones libres para el bienestar de su familia? El 69 por ciento de los encuestados contestó que «mucho», sin embargo, en mayo el 72 por ciento de los encuestados, había dicho que mucho, sobre esta pregunta. Es decir, que hubo una reducción del tres por ciento.

Mientras que, el 10 por ciento dijo en septiembre que «poco», le importaba, y en mayo un 9 por ciento. No obstante, tanto en mayo como en septiembre el nueve por ciento de los encuestados considera «poco» importante la elecciones libres, y un ocho y nueve por ciento, de los encuestados en mayo y septiembre respectivamente dijo que las elecciones libres para sus familias no son «nada importante».

«El bienestar de la familia depende mucho de un proceso electoral libre, así lo considera el grupo más grande de ciudadanos. Esta posición es mayor a medida que se eleva la edad del informante, y entre aquellos con una situación económica mejor. Además, entre más edad tenga una persona, más probabilidad tiene de informar que las elecciones libres generan bienestar», indicó la encuestadora.