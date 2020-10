Miguel Rosales presentó recurso en rechazo a la resolución emitida por CSE sobre litis del PLC

El diputado y presidente en disputa por la presidencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, interpuso un recurso de reposición ante el Consejo Supremo Electoral, rechazando la resolución emitida por los magistrados del CSE el lunes 28 de septiembre, la cual establece que hasta que no se resuelva la litis interna partidaria, la representación legal del PLC le corresponde a la diputada y presidenta en disputa María Haydée Osuna.

«Esa resolución no está apegada a derecho, a la verdad. Le pedimos al Consejo que reconsidere, que revise la documentación que tiene el PLC ahí, ya radicada, donde hemos solicitado que registren a las nuevas autoridades», manifestó Rosales.

El diputado liberal, señaló que la resolución del CSE expresa en su primer punto que Osuna presentó 74 impugnaciones, que no fueron recibidas ni tramitados por sus instancias internas, por lo que se avocó ante la Dirección General de Atención a Partidos Políticos del CSE. «Lo que es totalmente falso», aseguró.

«Es decir, antes de emitir esa resolución el CSE hubiera consultado y nosotros le hubiéramos contestado que lo que le han dicho no es correcto, porque sí evacuamos esas impugnaciones y en la información que yo presenté el 27 de julio, ahí le mandamos a decir que sucedió, y cual fue la respuesta que se le dio a ese punto de las impugnaciones. Dos meses después (28 de septiembre), el CSE emite esa resolución, sin darnos respuesta a nuestro escrito y sin oír a las partes, por eso es que no estamos de acuerdo y rechazamos esa resolución», insiste Rosales.

En el escrito, Rosales solicita al CSE que admita dicho recurso y que conceda a la parte contraria, o sea, a la diputada María Haydée Osuna un plazo de tres días para que también presente su escrito de oposición o que se estimaré conveniente con su presentación o no resolver el trámite en un lapso de tiempo no mayor de los tres días.

«Eso está establecido en la Ley, pero también a la otra parte (Osuna) se le tiene que dar tres días para que vea nuestro recurso y se pronuncie. Esos tres días, si no los quiere aprovechar María Haydée, y no quiere presentar recursos. la Ley dice, que con su respuesta o no, tres días después que yo presente mi escrito, el CSE está obligado a responder este recurso de reposición», argumentó Rosales.

LA PRENSA se comunicó con la diputada María Haydée Osuna, vía telefónica para conocer su postura ante el recurso de reposición presentado por Rosales este jueves 1 de Octubre en el CSE, pero manifestó que no estaba enterada y que no se le había notificado nada sobre el escrito.