La condición del presidente Donald Trump tras haber sido diagnosticado con Covid-19 es confusa. Mientras la Casa Blanca afirma que está «muy bien» y que no ha tenido fiebre en las últimas 24 horas, una fuente informada sobre la salud del mandatario estadounidense, aseguró que su estado ha sido «muy preocupante» en las últimas 24 horas y precisó que las próximas 48 horas serán críticas.

«Los signos vitales del presidente en las últimas 24 horas han sido muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas en lo que respecta a sus cuidados. Aún no estamos en un camino claro hacia su completa recuperación», dijo la fuente que declaró bajo condición de anonimato.

Esta aseveración es contraria a la imagen más optimista presenta por el equipo médico de Trump. El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, afirmó que Trump está «muy bien» y no requiere asistencia de oxígeno.

Asimismo aseguró que no ha tenido fiebre en las últimas 24 horas y los síntomas están mejorando. El nivel de saturación de oxígeno del mandatario es del 96%, por lo que no se le ha suministrado adicionalmente, y la tos y la congestión nasal están mejorando, agregó.

Trump, quien permanece hospitalizado en el hospital militar Walter Reed desde la tarde del viernes, afirmó este sábado en Twitter que se siente bien.

«Los médicos, enfermeras y todos en el gran Centro Médico Walter Reed, y otros de instituciones igualmente increíbles que se han unido a ellos, son increíbles! Se ha logrado un tremendo progreso en los últimos 6 meses en la lucha contra esta plaga. ¡Con su ayuda, me siento bien!», afirmó.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020