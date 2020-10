El nicaragüense que ganó un concurso de arte en Estados Unidos con pieza de portadas de LA PRENSA

Un grabado artístico abstracto, compuesto por 15 portadas del diario LA PRENSA agrupadas en una sola imagen, realizado por el artista nicaragüense Eddy López, fue premiado el pasado 13 de septiembre como el primer lugar en la categoría de trabajo en papel entre más de cien obras artísticas que compitieron en el concurso Art of the State: Pennsylvania 2020, una exposición anual realizada por el Museo Estatal de Pensilvania, Estados Unidos, desde 1968.

«La verdad es que no me lo esperaba, fue una grata sorpresa, me sentí orgulloso de haberlo recibido y poder compartir la situación de Nicaragua con una audiencia más grande. Siempre hablar de los sucesos de Nicaragua y lo que está sucediendo», refirió López a LA PRENSA , donde además destacó que esta es la primera vez que participa en dicho concurso.

El nombre de la obra ganadora de López tiene como título «La Prensa: Resistencia Ciudadana», que hace referencia al ícono que el Diario utilizó en sus portadas durante la jornada de protestas ciudadanas de 2018 en Nicaragua.

«Al hacer todas estas imágenes (portadas), todo se vuelve borroso, una neblina de tragedia que no se puede entender muy bien, pero lo que sí se leía claramente era el texto de LA PRENSA y después el ícono de Resistencia Ciudadana, entonces me pareció apto que el grabado se llamase así», explicó el artista nicaragüense sobre el significado de la obra, que le tomó un par de semanas para realizar.

La convocatoria al concurso inició a finales de 2019 y culminó el 28 de febrero de 2020. López decidió participar e inscribió su obra artística en diciembre del año pasado, pero fue hasta el 10 de abril de este año que le informaron que su obra había sido seleccionada para ser parte de la exhibición del Museo de Pensilvania.

Más de 100 obras fueron seleccionadas para ser exhibidas en el museo de un total de 2,000 que fueron enviadas y, aunque la actividad se tenía prevista a realizarse en julio de este año, esta tuvo que ser cancelada producto de la pandemia del nuevo coronavirus que obligó el cierre de sitios donde se aglomeran personas, en este caso el museo, por lo que la ceremonia de premiación se hizo de forma virtual.

El concurso premió cinco categorías distintas: Fotografía, pintura, escultura, manualidades y trabajo en papel. El reconocimiento fue acompañado por 500 dólares.

Pero, ¿quién es el artista ganador?

López, de 42 años, es el penúltimo de ocho hermanos nacidos en Matagalpa, Nicaragua. En 1987, cuando tenía nueve años, López fue enviado por sus padres, junto a una de sus hermanas, a México producto de la guerra civil que acontecía en el país. «Yo no decidí salir, mis padres me sacaron del país por la guerra», dice.

Un año después de llegar a México, López junto a su hermana decidió cruzar la frontera de Estados Unidos sin documentos. La guerra entre sandinistas y la contrarrevolución no cesaba y sus padres decidieron que su hogar ya no era seguro para él. Al llegar a tierra estadounidense, López y su hermana decidieron buscar asilo político en Miami, donde les fue otorgado por ser refugiados de guerra.

«Al ganar doña Violeta en el 90, mis padres decidieron que me quedara estudiando en Estados Unidos, entonces me quedé estudiando acá, fui a la universidad, me he desempeñado como artista y diseñador (gráfico) por unos 20 años», indicó López.

Obras reconocidas

El trabajo artístico de López comúnmente representa las turbulencias sociales en las que creció, producto de la guerra, antes de llegar a Estados Unidos.

López cuenta con una gama de trabajos grabados que han sido presentados en diferentes exhibiciones a nivel mundial. Por ejemplo desde la Bienal de Grabado de América del Norte de 2013, hasta varias muestras en Estados Unidos, Colombia y Egipto.

Parte de su obra se encuentran incluidas en el Museo de Arte Frost; el Centro Jaffe para las Artes del Libro, en Florida y en la Universidad El Minia, en El Cairo, Egipto.

Sus estudios

López estudió en Nicaragua hasta cuarto grado, el resto de sus estudios básicos y superiores los realizó en Miami, donde vivió hasta 2016. «Estudié arte en el Miami Dade College, luego la licenciatura la estudié en la Florida International University (FIU) y luego estudié la maestría en grabado artístico en la Universidad de Miami», detalló el artista nicaragüense.

Según López, desde 2000 se ha desempeñado como diseñador gráfico y artista. Sin embargo, en 2014 recibió su primera oportunidad de impartir clases de arte a tiempo completo Universidad de Miami.

Hace cuatro años, el artista nicaragüense dejó Miami para trasladarse a Pensylvania, donde recibió una nueva oportunidad para impartir clases, en una vacante como profesor de arte en la Universidad de Bucknell, ubicada en Lewisburg, Pensilvania.

«Ha sido un placer para mi poder representar a Nicaragua, representar el Poder Ciudadano y de LA PRENSA en la obra, a ver cuándo puedo exhibirla en Nicaragua. Estoy tramitando ahora una galería para poder exhibirla en mi país natal, pero en un futuro, si se puede, podré tener una exhibición en Managua», culminó López, quien aseguró no sentir temor de que las autoridades nicaragüenses le impidan llevar a cabo dicha exhibición.