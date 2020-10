Trump sale a saludar a sus seguidores fuera del centro médico donde es tratado por Covid-19

Desde un vehículo y portando mascarilla, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió a saludar este domingo a sus seguidores, quiénes se encontraban fuera del hospital Walter Reed donde está siendo tratado por Covid-19.

Previamente a realizar su recorrido a las afuera del hospital, el mandatario agradeció en su cuenta oficial de Twitter a sus simpatizantes el apoyo que le están brindando, y añadió que el hecho es que «realmente aman a nuestro país y están viendo cómo lo hacemos MÁS GRANDE QUE NUNCA ANTES!

I really appreciate all of the fans and supporters outside of the hospital. The fact is, they really love our Country and are seeing how we are MAKING IT GREATER THAN EVER BEFORE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2020