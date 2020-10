Pandemia afectó fuertemente los talleres de calzado en Nicaragua

Pese a que la demanda de calzado nacional ha aumentado, esta no ha sido suficiente para oxigenar al sector que tras la pandemia hizo que las luces de muchos talleres se apagaran y no se volvieran a encender. Se estima que a la fecha hay más de un 50 por ciento de negocios de cuero-calzado que han cerrado.

Santos Reyes, presidente de la Cámara Nicaragüense de Cuero Calzado (CNCC), señala que antes del 2018 a nivel nacional existían unos seis mil talleres vinculados al sector, incluidos los que se dedican al procesamiento de cuero, la venta de materia prima, las talabarterías, marroquinerías y las zapaterías, luego debido a la crisis sociopolítica cerraron unos dos mil y quedaron cuatro mil. En la actualidad, estima, solo están funcionado unos dos mil y posiblemente en diciembre algunos que están cerrados retomen operaciones.

“Tanto la crisis del 2018 como la pandemia crearon un desánimo y no es para menos, el problema es que no hay ventas voluminosas para que el sector despegue, a eso le sumamos el zapato que entra de afuera, el zapato chino, el de pacas, que son productos sustitutos que afectan al sector, que en calidad no se compara porque se ha mejorado bastante, tenemos mejor calidad que el zapato importado, pero la misma situación obliga a la gente a comprar ese producto”, dijo Reyes.

“No podemos negar que la pandemia afectó bastante, más que en el 2018, porque muchos talleres cerraron por el temor de contagio. Antes éramos como seis mil talleres y ahora han quedado trabajando dos mil a nivel nacional, eso incluye los teneros de León que curten el cuero”, añadió.

La meta se estanca

Por su parte, Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero y Calzado Nicaragüense (Camcunic), manifestó que antes que se diera la pandemia la meta era lograr hacer 7 millones de pares de zapato, sin embargo ahora la expectativa es llegar a los 4 millones.

“La meta este año era fabricar 7 millones de pares, pero creemos que vamos a llegar a 4 millones. No es malo si nos comparamos con otros sectores, pero tampoco es lo que esperábamos. Nos ayudaría mucho el paquete escolar, eso levantaría la economía de la pequeña empresa, la última vez que dieron el paquete escolar fue en el 2017, ese año vendimos 8 millones de pares”, sostuvo Delgado.

Zapatos escolares

En el 2017 el Ministerio de Educación le compró al sector 600 mil pares de zapatos escolares, a parte otros 600 mil fueron comprados por los padres, es decir, solo a este sector se vendió 1.2 millones de pares de zapatos.

Pero en el 2018, antes que se diera la crisis sociopolítica, el Mined cortó ese beneficio y solo entregó un bono escolar que comprende mochilas, lápices, borradores y cuadernos.

“Nosotros hemos enviado como organización varias solicitudes al Mined, pero desde hace dos años ya no dan zapatos escolares, nosotros le hemos solicitado al Gobierno como una salvaguarda del sector, porque nosotros hemos mantenido a la organización de mipymes con ese paquete de zapatos escolares”, sostuvo Delgado.

Ventas frías

El cierre de los talleres de cuero-calzado ha sido provocado por dos razones: el enfriamiento de los mercados productos de dos años y medio de recesión, más el contexto de la pandemia que provocó la muerte de muchos dueños de negocios, los cuales algunos permanecen cerrados y otros han sido asumidos por la familia.

“Con la pandemia muchos se murieron en Masaya y en otras ciudades, estos negocios quedaron en manos de los hijos o las esposas y otros permanecen cerrados”, dijo Delgado.

Dadas las graves afectaciones que está enfrentando el sector cuero-calzado, los dirigentes consideran que es necesario desarrollar planes especiales para evitar que las micro, pequeñas y medianas empresas de este sector desaparezcan.

“Nosotros creemos que hemos avanzado bastante como sector, sobre todo en calidad, mientras que los otros países se ha estancado un poco, ahorita pensamos agarrar fondos del BCIE para la compra de materia prima para las ventas de fin de año, pero además estamos hablando con el Banco Mundial porque dicen que van a dar fondos al sector”, expresó Delgado.

Por su parte, Reyes dijo que está impulsando a la gente del sector para que se formalice, porque es la única forma de acceder a financiamiento. “En este contexto le hemos recomendado a la gente que se formalice en un régimen de cuota fija en la alcaldía y la DGI, que son uno de los requisitos para poder tomar un préstamo, pero también estamos viendo cómo se mueve la demanda porque de nada nos sirve prestar si no hay compradores”, añadió Reyes.