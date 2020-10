Cineword cierra temporalmente cines en Estados Unidos y Reino Unido por causa de la pandemia

La pandemia mundial del coronavirus que a la fecha ha cobrado la vida de más de un millón de vidas sigue impactando la industria del cine, recientemente las empresas de Regal y Cineworld confirmaron el cierre temporal de las salas de cine en Reino Unido y Estados Unidos, pero está pendiente una decisión.

Al respecto la empresa de Cineworld escribió en su twiter: “Podemos confirmar que estamos considerando el cierre temporal de nuestros cines en el Reino Unido y Estados Unidos, pero aún no se ha tomado una decisión final. Una vez que se haya tomado una decisión, actualizaremos a todo el personal y clientes tan pronto como podamos”.

We can confirm we are considering the temporary closure of our U.K. and US cinemas, but a final decision has not yet been reached. Once a decision has been made we will update all staff and customers as soon as we can.

— Cineworld Cinemas (@cineworld) October 4, 2020