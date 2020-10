Primera dama Melania Trump dice sentirse bien tras diagnóstico de Covid-19

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, expresó este lunes en un mensaje de Twitter que se siente bien y que seguirá descansando en la Casa Blanca, después de haber dado positivo al coronavirus junto al presidente Donald Trump la semana pasada.

Melania agradeció las muestras de apoyo que ha recibido: “Mi familia está agradecida a todos por las oraciones y el respaldo!”, dijo en el tuit.

La primera dama mencionó también a los médicos y los estadounidenses que han sido afectados por el COVID-19.

“Gracias al personal médico y de atención en todas partes, y mis continuas oraciones para los que estén enfermos o tengan a un familiar impactado por el virus”.

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020