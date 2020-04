Henry Duarte podría dejar antes de lo previsto su puesto como seleccionador

Todo indica que el calendario de las eliminatorias de Qatar 2022 de Concacaf, previsto a iniciar en septiembre, será afectado por la pandemia del Covid-19 y se recortará el número de selecciones participantes. Si eso sucede, es posible que se habrá acabado los compromisos internacionales de la Selección de Futbol y la Fenifut podría negociar la salida anticipada del seleccionador Henry Duarte, quien acaba contrato a final de año.

“Ese tema (de Duarte) no lo hemos visto todavía, también estamos viendo como lo tratamos, pero si no habrá nada en todo el segundo semestre del año no tiene sentido que se mantenga. Igual tenemos que esperar, no estamos seguros qué pasará con el resto del calendario”, señaló José María Bermúdez, secretario general de la Fenifut.

El futuro de Duarte depende de la evolución del Covid-19 en la región. Si la pandemia se prolonga su salida será anticipada. El seleccionador planeó preparar en 2020 la próxima generación de futbolistas que volviera a llevar a la Azul y Blanco al nivel que una vez lució bajo su dirección. Pero eso objetivo no se ha podido cumplir porque se cancelaron los partidos de marzo por el Covid-19.

Seis meses sin futbol

La Concacaf suspendió a inicio de abril su calendario de competencia hasta junio 2020. El futbol internacional de los primeros seis meses del año quedó en el aire por la pandemia del Covid-19 y peligra que sea afectada la última competencia prevista a disputarse en el segundo semestre del año, las eliminatorias de Qatar 2022.

El 3 de abril el organismo regional comunicó que los últimos torneos que seguían en pie, las finales de Liga de Naciones —4-7 de junio—, las eliminatorias de Copa Oro 2021 y el Campeonato Caribeño de Clubes programado en junio quedaban suspendidos por los estragos del coronavirus. Las eliminatorias mundialistas son en septiembre con la participación de las 42 asociaciones miembros, pero la Concacaf no ha dicho qué pasará.

Reunión

La Fenifut y los equipos de la Segunda División sostendrán este jueves una reunión para determinar cómo se definirá al equipo que ascenderá a la Liga Primera la próxima temporada.

En marzo los federados anunciaron que sus campeonatos quedaban desiertos porque no se seguían jugando para evitar contagios por el Covid-19.