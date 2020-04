Dirigentes estudiantiles llaman a universitarios a no asistir a las clases presenciales para evitar el contagio del Covid-19

El sector estudiantil organizado en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) llamó este miércoles a los universitarios a no asistir a las clases presenciales, para evitar el contagio del nuevo coronavirus (Covid-19). A la vez, llamaron a los estudiantes a no doblegarse ante las autoridades académicas sometidas al régimen de Daniel Ortega, que amenazan con expulsarlos por autoproclamarse en cuarentena.

«Sabemos que las universidades estatales de este país siguen amenazando estudiantes, por la incapacidad de tomar decisiones y por estar estrictamente amarradas con el régimen de la peor forma que pudieran para pisotear la autonomía universitaria. El llamado a la comunidad universitaria es a no ir a clases, a suspender toda actividad académica en estos momentos», manifestó Ariel Sotelo, miembro del Consejo Político de la UNAB, a través de una conferencia de prensa virtual.

Sotelo reconoció que hasta ahora las amenazas de expulsión no se han materializado, pero aseguró que sí hay agresiones verbales de parte de académicos orteguistas en contra de los estudiantes que exponen sus inquietudes por el temor a la pandemia del Covid-19.

Hace un mes, cuando el riesgo de contagio en Nicaragua se hizo más latente, los estudiantes activos de diferentes universidades hicieron llamados a las autoridades académicas, para que suspendieran las clases presenciales.

A pesar de que las autoridades de universidades estatales hicieron caso omiso a este llamado estudiantil, Sotelo aseguró que en este momento los recintos universitarios están funcionando con un 20 por ciento del estudiantado, lo que significa que más del 70 por ciento no asiste para protegerse del coronavirus y proteger a sus familias.

«La comunidad universitaria no ha necesitado de un llamado. Lo hicieron de forma espontánea dentro de las universidades. Muchas carreras en Faren Carazo se unieron y mandaron una carta al recinto universitario, para suspender las clases o las actividades académicas, lo cual no ha sido acatado por las universidades, porque no tienen la capacidad de tomar decisiones independientes, porque están esperando que el régimen de la orden, como títeres del gobierno», insistió Sotelo.

El informe del sector estudiantil de la UNAB se logró elaborar por los vínculos que tienen las organizaciones estudiantiles con universitarios activos, explicaron en la conferencia de prensa virtual que ofrecieron este miércoles.

Universidades donde autoridades amenazan

En el informe detallan que las autoridades académicas que están amenazando con expulsiones a los estudiantes son de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo (Faren-Carazo); Faren-Estelí; Universidad Nacional Autónoma de León (UNAN-León); Universidad Nacional de Ingeniería-Rupap; UNAN-Managua; UNAN-Rucfa.

«Las amenazas son suspensión de matrículas, aplicación del reglamento por ausencia de clases, expulsión, agresiones físicas, despido del personal administrativo y docente», cita el informe.

Las amenazas son dirigidas por autoridades universitarias, otros docentes y por los miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el brazo represor de la dictadura dentro de los centros de educación superior.

Los miembros de la UNAB presentaron un informe de las medidas de prevención frente a la pandemia, con los reportes de 15 recintos universitarios de diferentes departamento, entre estos: Farem-Carazo; Faren-Estelí; Faren-Chontales; Faren-Matagalpa; Universidad Nacional de Ingeniera Regional de Juigalpa; UNI-Rupap; UNAN-Managua recinto Rubén Darío; UNAN-Managua recinto Carlos Fonseca Amador; UNAN-León. También la Universidad Politécnica (Upoli); Universidad Centroamericana (UCA); Universidad Católica (Unica); Universidad Americana (UAM); Universidad de Ciencias Comerciales (UCC-Managua); Universidad Thomas More, entre otras.

La UCA, Thomas More, Upoli, UNI-Juigalpa, UAM, UCC y la Unica son las universidades que están ofreciendo clases virtuales. Faren-Matagalpa está analizando suspender clases presenciales, las demás universidades no han suspendido las clases presenciales. Particularmente la Upoli retomará las clases presenciales el próximo 20 de abril.