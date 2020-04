Los datos imprecisos que Ortega brindó durante su discurso tras 34 días desaparecido

Luego de más de un mes desaparecido, Daniel Ortega brindó este miércoles 15 de abril un discurso al país en el contexto de la pandemia del Covid-19. Apareció sin un plan para frenar el impacto de la enfermedad en el país y se dedicó a criticar a los países desarrollados que gastan millones en armamento.

Pero además el mandatario mencionó varios datos imprecisos o que trató de manipular a su favor. Aquí exponemos tres de ellos:

1- «Su avance (de la pandemia) ha sido lento y todos vienen por contactos de fuera». Aunque el Ministerio de Salud (Minsa) mantienen la postura de que en Nicaragua no hay contacto comunitario, las autoridades sanitarias de Cuba han reportado tres casos positivos de coronavirus que llegaron procedentes de Nicaragua. Además confirmaron otras dos personas que se contagiaron tras entrar en contacto con viajeros de Nicaragua.

2- «Hay suficientes respiraderos. Gracias a Dios no ha sido necesario utilizar todos los respiraderos». Respiradores o ventiladores. No se sabe cuántos hay en el país, sin embargo el medio de comunicación Confidencial publicó en marzo un reporte, con versiones de médicos de hospitales públicos y privados en el que aseguran que el número de aparatos no sobrepasan los 160.

Este dato no está disponible en el sitio web del Ministerio de Salud, así que no se conoce con precisión. Sin embargo, si se da por real la información publicada por Confidencial, el número de ventiladores no representaría ni un pequeño porcentaje de los pacientes que entren en fase crítica producto del Covid-19. El mismo gobierno, en un protocolo donde hace previsiones sobre los estragos de la pandemia en el país, asegura que más de 8 mil personas entrarían en estado crítico por la enfermedad.

3- «De manera ordenada hemos venido adoptando una serie de medidas, guiándonos por las normas internacionales pero aplicándolas a nuestra realidad». No ha sido así, y que el gobierno no ha adoptado una sola de las recomendaciones brindadas por la Organización Mundial de Salud (OMS). Lo primero, según el organismo internacional, es promover el aislamiento para frenar un brote. En Nicaragua eso no ha pasado y, por el contrario, el gobierno ha sido el primero en realizar y gestionar actividades masivas.

Realizó una marcha multitudinaria, preparó un plan para que las familias asistieran a las playas durante la Semana Santa, no ha suspendido clases a ningún nivel, no ha establecido ningún tipo de cuarentena para viajeros. Incluso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró estar «preocupada» por la falta de cumplimiento del gobierno con los lineamientos internacionales.