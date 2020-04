Henry Duarte dispuesto a adelantar su salida como seleccionador nacional

Henry Duarte, director técnico de la selección nicaragüense de futbol, habló este viernes en un programa de radio en Costa Rica acerca de su futuro. La situación de la pandemia ha causado que la Fenifut y el seleccionador deban anticipar valoraciones y decisiones para una situación que mantiene a ambos con un futuro incierto. A pesar de que en el país el tema del Covid-19 y su relación al deporte se ha tomado a la ligera, a causa del gobierno, FIFA y Concacaf suspendieron calendario, dejando el futbol de selecciones en el aire.

El contrato de Duarte finaliza el 15 de enero del 2021, no obstante afirmó el entrenador por la mañana que no está seguro si podrá finalizarlo. “La próxima semana debo regresar a Nicaragua y reunirme con el presidente (de Fenifut) Quintanilla, para conversar el tema y tomar una decisión”, expresó el costarricense, quien se encuentra desde hace 22 días en su casa en Guanacaste, Costa Rica.

El técnico calificó como una difícil, la incógnita si vendrá a Nicaragua la próxima semana únicamente para la reunión o para quedarse en el país hasta próximo enero, debido a que su trabajo va más allá de la selección mayor. “Mi vida en Nicaragua es muy activa, me responsabilizo del reclutamiento y trabajo de campo de todas las selecciones, no únicamente de la mayor. Después del 15 de enero, yo he avisado de manera profesional que no continuaré, porque son seis años en este puesto, sin embargo estoy comprometido en ayudar a la federación en la búsqueda de un nuevo entrenador” expresó Duarte.

La situación es muy paradójica para el seleccionador, quien confirmó en varias ocasiones su presencia para la reunión con los dirigentes de Fenifut, a quienes también contó les guarda mucho respeto, y que debido a lo anterior y su responsabilidad no puede decir nada más, sin embargo antes aseguró que para el primer encuentro de selecciones en marzo del próximo año, ya no estaría. “Será muy difícil todo porque a nivel de selección no habrá amistoso, ni nada y en la siguiente fecha FIFA, marzo 2021 yo no estaré, pero antes de que me reúna con las personas antes mencionadas no puedo decir nada”.

Acerca del contrato mencionó que todo era una cuestión contractual y que si le piden lo hasta el 15 de enero, lo hará con la mayor disposición; pero eso, recalcó, se verá hasta próxima semana. “Todo es cuestión de responsabilidad” dijo antes de despedirse.