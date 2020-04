Múltiples protestas reclaman el fin del confinamiento en EE. UU.

Cientos de personas en diferentes ciudades de Estados Unidos salieron a la calle para protestar contra las medidas de confinamiento ante la pandemia de coronavirus, alentadas por el presidente Donald Trump en un contexto de creciente disconformidad contra esas restricciones.

La mayor de esas manifestaciones hasta ahora tuvo lugar en Lansing, en el estado de Michigan, donde unas 3.000 personas expresaron su descontento con el confinamiento ordenado por la gobernadora Gretchen Whitmer.

En Concord, capital del estado de Nuevo Hampshire, unas 400 personas se reunieron bajo la lluvia para pedir que no se extienda la cuarentena en un estado donde los casos de COVID-19 son relativamente pocos, constató un fotógrafo de la AFP.

Una movilización similar se registró fuera de la casa de gobierno de Maryland, en Annapolis, de la que participaron unas 200 personas. Por otra parte, en Austin, Texas, unas 250 personas manifestaron en contra de la obligación de quedarse en casa, al tiempo que protestas del mismo tenor se expandían en otras ciudades del país.

En algunos estados con gobiernos demócratas, las manifestaciones fueron alentadas por el presidente Trump a través de su cuenta de Twitter. El presidente estadounidense ha dicho que es partidario de un rápido regreso a la vida normal. «¡Liberen a Minnesota!», «¡Liberen a Michigan!», «¡Liberen a Viginia!», los animó Trump en Twitter.

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020