Coronavirus impide que familiares de jóvenes asesinados en Estelí durante protestas de 2018 puedan realizar misa de aniversario

La pandemia del Covid-19 y el hecho de que los familiares de los jóvenes asesinados el 20 de abril de 2018 estén fuera del país, impidió que que este domingo se realizara algún oficio religioso o actividad con la participación de amigos y familiares.

Santiago Valdivia, padre de Franco Valdivia Machado, asesinado el 20 de abril de 2018 en el parque central de Estelí, informó que la familia decidió hacer un oficio religioso hasta próximo mes de julio, cuando su hijo hubiera cumplido 27 años de vida.

La mamá de Franco está México con su hija y no pueden viajar a Nicaragua por la pandemia, mientras él se encuentra enfrentando grandes dificultades en Estados Unidos donde hay un fuerte confinamiento por el coronavirus.

Franco y Orlando Pérez Corrales fueron asesinados después de que marcharon en contra de unas fallidas reformas al INSS, el 20 de abril de 2018. Luego junto a los otros jóvenes protestaron y se enfrentaron a la policía y turbas sandinistas cuando estos universitarios fueron alcanzados por las balas, que según sus familiares salieron de la alcaldía de Estelí.

“Yo no he podido llorar, a mí me dan ganas de llorar. Yo lo velé, lo enterré. Lo saqué a los 23 días de haberlo enterrado para llevarlo a Managua, lo volví enterrar. No pude llorar. Yo a diario lo estoy viendo aquí, todos los días, cuando estoy quedando dormido, pego el brinco y lo he soñado muchas veces” expresó Valdivia quien sí confía en que habrá cambio de gobierno y que se hará justicia.

Por su parte, Socorro Corrales quien se encuentra exiliada en los Estados Unidos, dijo que a dos años del asesinato de su hijo Orlando Francisco Pérez Corrales, sigue en resistencia y exigiendo justicia.

“Yo sí tengo fe en Dios que voy a tener justicia por mi hijo y por todos los asesinados por los Ortega Murillo, porque ellos tienen que dejar el país y pagar sus crímenes en nuestra tierra y en cortes internacionales por los crímenes de lesa humanidad. Es entonces que nosotros tendremos justicia, Ese régimen asesino tiene poco oxígeno ya muy pronto tendremos justicia” expresó desde el exilio Socorro Corrales.