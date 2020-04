Policía Orteguista presenta a dos vecinos como los supuestos agresores del padre de periodista Winston Potosme

Dos jóvenes fueron presentados por la Policía Orteguista (PO) como los agresores de Luis Alberto Postome Sevilla, de 61 años, padre del periodista que se encuentra en el exilio, Winston Potosme.

En conferencia de prensa a medios oficialistas de Masaya, el comisionado general Luis Barrantes, informó de la captura de los jóvenes Berman Isaí Rocha Barrios y Luis Manuel Largaespada.

Potosme Sevilla fue agredido salvajamente la madrugada del pasado jueves 16 de abril, mientras dormía en su casa en Niquinohomo. La víctima fue hallada por sus familiares en un gran charco de sangre. Hasta el día de hoy, Potosme se mantiene conectado a un ventilador y está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua, debido a la gravedad de las lesiones.

Según la información policial, el hecho ocurrió a las 5:45 de la madrugada, y Potosme fue agredido «con objeto contundente», pero no detallan qué tipo de objeto. Barrantes agregó que a los jóvenes capturados se les ocupó ropa «con manchas de sangre», la cual coincide con la de la víctima y que la agresión se dio por «rencillas».

Familia rechaza versión policial

Pero, la familia de Potosme no está de acuerdo con la versión brindada por las autoridades, porque alegan que hay inconsistencias en la investigación.

El día de los hechos, los agresores se robaron el celular, y desde el móvil los sujetos comenzaron a enviar mensajes intimidatorios a los hijos de Potosme Sevilla, entre ellos que iban a «pedir kakao al comandante», o «Sabemos dónde vívis, vamos a matarte» y «Puchito deskachimba».

La Policía dijo que el hecho fue a las 5:45 a.m., pero según el periodista Winston Potosme, él comenzó a recibir esos mensajes a eso de las 5:10 a.m.

Los jóvenes que fueron capturados por la Policía, son vecinos de don Luis, viven a una cuadra de la vivienda de la víctima, y son conocidos de la familia.

«Luis (Largaespada) tiene problemas en una mano y un pie, no tiene fuerzas en una de sus manos. No tiene movilidad al cien por ciento», cuenta Potosme, vía telefónica, por lo que no cree que el joven pudo haber atacado a su padre.

«El otro chavalo es amigo de mi papá, siento que están acusando a gente que no es», afirma el periodista. La familia Potosme exige que «se investigue a fondo, por que no estamos satisfechos con eso».

Winston Potosme habló con la mamá de uno de los detenidos, y ella le dijo que la Policía no había llegado a su casa a llevarse ninguna ropa con manchas de sangre, que la ropa que él anduvo ese día está en la casa.

«No estamos de acuerdo con la versión que dio la Policía, sabemos que no es así», añadió Postome.

Familia hostigada

La familia del periodista ha sido constantemente asediada por fuerzas de choque del gobierno. El 31 de diciembre del 2019 desconocidos le quemaron la camioneta y su cuarto a Luis Potosme Sevilla.

El periodista Winston Potosme, permanece en el exilio desde hace más de un año después que fue baleado por parapolicías armados por la dictadura cuando cubría una marcha opositora en 2018 en Managua.