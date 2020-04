Jonathan Loáisiga nombrado el lanzador del mes en la Liga Americana… en liga de fantasía

En estos días del COVID-19 que tiene congelado los deportes profesionales de todo el mundo, los videos juegos están siendo una alternativa de entretenimiento y en una versión de OOTP 21 (Out of the Park Baseball), el bigleaguer nicaragüense de los Yanquis de Nueva York, Jonathan Loáisiga, está en una gran temporada, al punto de ser nombrado el Lanzador del Mes de la Liga Americana.

Loáisiga tuvo balance de 5-0 en junio y ha llegado a 10 triunfos en la temporada, uno más que los conseguido por Gerrit Cole y está camino al Juego de las Estrellas.

Pero no crean que todo le ha salido de maravilla al nica, porque también tuvo una suspensión de nueve juegos por golpear a George Springer en una apertura ante los Astros de Houston, lo que provocó una batalla campal entre ambos equipos, y además se levantó de un pobre arranque, en el cual el mánager Aaron Boone le tuvo paciencia.

Loáisiga ganó cada una de sus cinco salidas de junio, permitiendo únicamente cuatro carreras limpias en 31 entradas, con solo 13 hits en contra, mientras recetaba 37 ponches y ponía efectividad de 1.16. Derrotó 5-2 a Seattle, 9-0 a Kansas City tirando para un hit en siete entadas, doblegó 4-2 a Boston, ponchó a 10 en cinco innings para superar 2-0 a Minnesota y completó junio venciendo 4-2 a los Cachorros y Kyle Hendricks.

Antes de perder en su primera salida de julio, lo que tiene su balance en 10-3, Loáisiga registró una hilera de 12 aperturas sin conocer la derrota entre el 15 de abril y el 26 de junio, y ganó nueve de ellas, con tres partidos sin decisión.

Sin embargo, el 1 de julio los Orioles le dieron duro al fabricarle siete carreras limpias en cinco entradas, con cinco hits y tres boletos, y a pesar de cinco ponches. Fue sacudido por un jonrón de Antonhy Santander.

Eso dejó la efectividad del nica en 4.78, por 49 carreras, 48 de ellas limpias, en 90.1 entradas, con 73 hits, 12 jonrones, 40 boletos y 104 bateadores abanicados en 16 aperturas.

El arranque de campaña del nica fue titubeante. Perdió dos de sus primeras tres salidas y despegó con efectividad de 8.05 en 15.2 entradas. Luego ganó sus siguientes tres aperturas consecutivas, pero su efectividad seguía por las alturas con 6.89 en 32.2 episodios, sin embargo mostró una clara mejoría a partir de mayo, al vencer 4-2 a Toronto en su primera salida del mes con seis innings de una carrera y desde ese punto fue bajando su efectividad, sin perder su ritmo ganador.

Este es sin dudas un escenario fabuloso para Loáisiga y aunque solo sea cosa de un video juego, no deja de emocionar. La temporada ahí va acelerada, ya están en julio y ya veremos que cifras termina construyendo Jonathan, cuyo potencial no está alejado de este mundo de fantasía.

La realidad

Como todos sabemos, las Grandes Ligas están paralizadas por el COVID-19 y la temporada no ha podido dar inicio.

Gracias a las credenciales mostradas en el spring training, Jonathan Loáisiga estaba adelante en la lucha por el quinto puesto de abridor de los Yanquis, con quienes debutó en Grandes Ligas el 15 de junio de 2018.

En dos temporadas con los Yanquis, por cierto incompletas por lesiones y sube y baja a Ligas Menores, Loáisiga tiene balance de 4-2 y efectividad de 4.79 en 24 juegos, ocho de ellos como abridor, con 28 bases por bolas y 70 ponches en 56.1 entradas.