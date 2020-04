«Con sangre y honor, defendemos nuestra patria». Campesinos de Río San Juan se solidarizan con reprimidos en Ometepe

Los campesinos opositores del municipio de San Miguelito, Río San Juan, encabezados por Víctor Díaz, pidieron a la Coalición Nacional que desconozcan al gobierno de Daniel Ortega. Díaz dijo que quieren dejar claro que no le piden la renuncia a Ortega ni elecciones adelantadas, como han planteado otros opositores de la Coalición Nacional.

«A la Coalición Nacional que le deje muy claro a la narcodictadura que no lo reconozcamos como gobierno de Nicaragua, que es nada más un dictador que ha criminalizado al pueblo de Nicaragua y por lo tanto que no lo reconocemos. No pedimos nosotros su renuncia, mucho menos elecciones adelantadas. Lo que pedimos es que desconozcan totalmente a dicho gobierno, que no es gobierno», dijo Díaz.

Los campesinos de San Miguelito divulgaron su mensaje a través de un video grabado en una zona rural. También se solidarizaron con la población de la Isla de Omete, exigieron el cese de la represión y la liberación de los presos políticos. Al final del mensaje expresaron en coro «con sangre y honor defendemos nuestra patria con honor».

El llamado de los campesinos de San Miguelito manifiestan este mensaje cinco días después que los miembros de la Coalición Nacional reiteraron su exigencia de que Ortega renuncie del poder, en ocasión del segundo aniversario del 18 de abril de 2018, que fue el inicio de las protestas civiles contra el régimen.

El pasado 6 de abril, estos mismos campesinos de San Miguelito reclamaron transparencia de parte la Coalición Nacional y pidieron ser tomados en cuenta para tomar decisiones de esa organización.

Recientemente, Díaz se pronunció por el asesinato del campesino opositor, Félix Lacayo, el 19 de abril. Lacayo era un campesino del municipio de San Carlos, también del departamento de Río San Juan. Díaz aseguró que fue un crimen político, ejecutado por los partidarios de Ortega. En todo el país los opositores son amenazados, asediados y perseguidos, pero en la zona rural, además, aparecen muertos por armada de fuego, torturados o degollados con arma blanca.

Víctor Díaz es excarcelado. Estuvo preso nueve meses, entre 2018 y 2019, por participar en las protestas civiles contra el régimen de Daniel Ortega. Reconoce que es un riesgo enfrentar a la dictadura y los campesinos que son reconocidos opositores viven alerta por los ataques de los orteguistas, pero asegura que están dispuesto a seguir reclamando su derecho a ser libres y a defender sus tierras.