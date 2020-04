Un nicaragüense exiliado en Brasil que apoya a excarcelados políticos da positivo para coronavirus

Jorge Ulises, el nicaragüense que ayuda a excarcelados políticos para que se exilien en Brasil, como lo hizo él en 2018, tiene Covid-19. La confirmación la recibió la noche de este domingo 26 de abril por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de ese país sudamericano.

A Ulises se le realizó la prueba de Covid-19 después que el jueves 23 de abril fue llevado a la emergencia a un hospital al presentar problemas para respirar y luego desmayarse. Estando en manos de los médicos se le detectó azúcar y presión alta, fue estabilizado y dado de alta al día siguiente. Sin embargo, antes de irse a casa, le hicieron la prueba de Covid-19.

«Me mandaron a descansar, a estar tranquilo, a tomar las medidas requeridas. No podemos salir de la casa, no podemos permitir que alguien entre a la casa sin las medidas de seguridad», explica Ulises, quien comparte techo con un compañero de trabajo y el expreso político Fredrych Castillo, quien está en Brasil desde el 8 de febrero.

Ambos no han presentado síntomas y mientras transcurren los días para ver si esto cambia, cada quien permanece en su respectiva habitación y las áreas compartidas se limpian constantemente.

«Estoy estable, simplemente tengo esta presión en el pecho, me cuesta respirar y me dan fiebres en la noche, he tenido dolor en la cabeza; pero no he tenido un efecto más grave como otras personas, tanto así que no me dejaron en el hospital. Quieren que esté en la casa con todos los cuidados y no podemos salir», dice Ulises, quien recibe llamadas del Ministerio de Salud de Brasil por la mañana y la tarde para preguntarle de su evolución.

De acuerdo al portal web de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Brasil confirma 58,509 casos de coronavirus y 4,016 muertes. Es el país más afectado de la región sudamericana.

Indicaciones médicas y posible contagio

Si tiene fiebre, que se bañe. Si presenta un fuerte dolor de cabeza, que tome una pastilla. Debe de permanecer acostado y hacer ejercicios de respiración. Esas son las recomendaciones que recibió Ulises por parte de los médicos brasileños.

Este nicaragüense, que ha apoyado a tres expresos políticos para que viajen a Brasil y traten de retomar sus vidas lejos de la represión orteguista, labora para una empresa transnacional y desde el 22 de marzo trabaja desde su casa. Piensa que contrajo el virus hace 15 días, ya que ha sido la única vez que salió al supermercado a hacer compras.