Estos son los Djs nicaragüenses que te ponen a bailar en la discoteca y algunos ahora desde casa por el Covid-19

«Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca», dice la canción «Otro trago» de Sech y Darell. Y es que los Djs con los encargados de poner tus «rolas» favoritas en las fiestas, muchos de ellos se convierten en sus «bróderes» y cuando te ven entrar ya suenan tu canción.

Seguro te suenan familiar los nombres de Selecta, PLON, Lidya, Manny, Lloyd, Boro y De León, muchos de estos famosos Djs nicaragüenses ahora con la pandemia del coronavirus, que ha afectado a nivel mundial a más de 3 millones de personas, ha organizado «toques» desde sus casas, para que podás bailar y disfrutar en esta cuarentena voluntaria para prevenir contagios.

Aquí te presentamos a estos 7 talentos nicaragüenses. Podés seguirlos en sus redes para que digas presente en su próximo toque virtual.

Manuel Zapata (DJ Selecta)

Manuel Zapata es conocido por su nombre artístico como DJ Selecta. Es remezclador, productor y dice que se dedica a la producción de beats fusionando la música electrónica con hip hop, funk y otros.

El nicaragüense, de 35 años, empezó su carrera como DJ con tan solo 18 años, desde entonces no ha dejado de trabajar.

«Soy el único DJ en Nicaragua capaz de desempeñar el arte del tornamesismo, además he tenido la oportunidad de acompañar a artistas nacionales e internacionales como Wisin y Yandel, Nicky Jam, Jillionaire, Craze, Skrible y Sak Noel», expresó Selecta, quien ha tocado en The Reef, Hipa Hipa, Arribas Bar, entre otros. actualmente es el DJ residente del Sunday Funday Pool Crawl en San Juan del Sur .

Giovanni Delgado (PLON)

Giovanni Delgado, es DJ PLON, tiene más de 15 años de experiencia. Actualmente es toca en Arribas Bar, San Juan del Sur y en el Sunday Funday Pool Crawl.

Dice que ha compartido escenario con grandes como What So Not, Griz, Craze, Smalltown DJs, Joe Maz, Tove Lo, Goldfish, Jillionare y muchos más.

Por ahora, agrega, continúa su camino explorando las profundidades de la música electrónica, siempre comprometido en ofrecer y compartir la mejor experiencia en lo que se refiere a selección de sonido.

El último proyecto de PLON incluye un show en vivo con una mezcla de sintetizadores, pads de batería y músicos en vivo, proporcionando una experiencia funky house que garantiza que todos en la pista de baile se muevan y disfruten de los ritmos.

Lidya Zelaya (DJ Lidya)

Lidya Alegría Zelaya tiene 27 años y es conocida como DJ Lidya. Dice que ser DJ para ella no solo se trata de emparejar el BPM de una canción, mezclar o crear. «Se trata de observar, ambientarse y tener esa versatilidad en los estilos musicales».

«Siempre he pensado que somos como camaleones, así que no es difícil sobresalir y por lo menos mantener al público conectado con vos, y así estar todos en el mismo flow. El DJ tiene que saber subir y bajar la energía para equilibrar la pista de baile, entretener al público y hacer que el evento sea inolvidable», expresa Lidya, quien toca muchos géneros.

Ella inicio en 2011 su carrera, «ya llevo un poquito de experiencia y aventuras. Ser mujer en este ambiente es interesante porque la gente te queda viendo con intriga , como con ganas de preguntarte por qué te metiste en esto, quién te enseño», agregó esta joven quien toca en diferentes bares de Nicaragua y también le ha puesto la nota musical al concurso Miss Nicaragua.

Emmanuel Salvador Rayo (DJ Manny)

Emmanuel Salvador Rayo es de Masaya y todos lo conocen por DJ Manny. «La música definitivamente es ese lenguaje que une a las personas sin importar color religión, posición social o política, con la música la vida siempre es más bella porque te transporta a lugares y nos hace sentir mejor», expresa.

Manny dice que es un DJ open formart, «toco muchos géneros para hacer una fiesta dinámica y alegre». Lleva casi 20 años en la escena musical y no ha sido fácil. «Primero doy gracias a Dios y después al público que me acompaña en los eventos donde anuncian que tocaré, así como a mi familia, los clientes y empresas que nos contratan. Este oficio me ha llevado a recorrer todo el país y otros países, he conocido personas maravillosas como mi esposa y ahora madre de mis dos bellos hijos».

«Me enamoré de la música a través de un primo que era DJ, así fui aprendiendo empíricamente, inicié con casete, no existía la tecnología de hoy, luego empecé a trabajar con la disco Cazafantasma, donde crecí muchísimo tanto como DJ como en otras áreas como sonido y luces, después empecé a trabajar en Hipa Hipa, con empresas en eventos por todo el país y abrí conciertos de artistas internacionales. Ahora toco en las mejores discotecas de Managua, Estelí, León, Matagalpa, San Juan del Sur, Granada, Masaya, Jinotepe, Chinandega, Blufields, entre otros».

Lloyd Alejandro Ebanks Gago (DJ Lloyd)

Tiene 36 años y tiene 20 años como DJ. Hablamos de Lloyd Alejandro Ebanks Gago, conocido como DJ Lloyd. «La música es todo para mí, me relaja, expresa lo que yo no puedo expresar, mi mundo gira entorno a la música».

Para él ser DJ es ser como un psicólogo ha gran escala, ya que debés analizar a los invitados ya que sos quien se encarga de que disfruten.

«Empecé a inicios del 2000 en la discoteca de un primo, Bunker, después de eso tocaba en las fiestas de mi pueblo en Diriamba, pasaron un par de años y comencé a tocar en Managua, en discos como Matrix, Hipa Hipa, Z Bar, entre otros. Ahora es el DJ oficial de una marca de licores nacional. «He tocado en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Mexico, Estados Unidos y Europa», finaliza.

Enoc González Quintero (DJ Boro)

Enoc González Quintero tiene 24 años, dice que su género principal es la electrónica, pero en «los toques pongo de todo para no aburrir a la gente».

Conocido como DJ Boro este junio cumple nueve años en el medio. «Empecé de la forma menos esperada, apenas tenía 3 meses de haberme lanzado como DJ y ya tenía agendado dos conciertos grandes, y desde entonces se me han abierto muchas puertas, gracias a Dios».

Boro era en aquel entonces el DJ más joven de Nicaragua y con su talento y responsabilidad convenció a los dueños de los bares y productoras de que podían confiar en él. «Me gusta mucho lo que hago, así como ver la satisfacción de las personas en mis toques», expresa.

Álvaro José Acevedo León (De León)

Para Álvaro José Acevedo León, conocido como De León, la música significa mucho más que el amor, «solo preguntémonos qué seríamos sin música», dice este joven de 26 años amante a los géneros de Minimal: Deep Tech & Techno.

«Desde el ámbito de todos los géneros a seguir por sus fanáticos, a mí en lo general la música electrónica ha marcado en mi vida una experiencia inolvidable, me ayudado a verla desde otro punto de vista ya sea como artista o DJ/Productor», expresa.

De León inició su carrera en 2012, ya tiene 8 años en el medio y dice que ha sido una «carrera de subida y bajada, pero que ha aprendido mucho y que cada vez hay mucho más que aprender y descubrir tanto en este oficio como en la música».

