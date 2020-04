En todo el mundo ya se registran más de 3 millones de contagios y más de 200 mil fallecidos a causa del nuevo coronavirus (Covid-19). Este es un minuto a minuto sobre los avances de la pandemia a nivel mundial este martes 28 de abril.

Coronavirus mata a más de 212 mil personas en todo el mundo. La cifra de muertes por coronavirus alcanzó este martes los 212,056 personas fallecidas a causa de esta enfermedad, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos.

Más de 8.000 muertos por coronavirus fuera de los hospitales en Inglaterra. Más de 8.000 personas han muerto en Inglaterra debido al coronavirus fuera del hospital, por lo que no están contabilizadas en las cifras oficiales, informó el martes la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) disparando el balance total de víctimas en el Reino Unido.

Aerolínea escandinava SAS despedirá a 5.000 empleados debido a la crisis. La aerolínea escandinava SAS anunció el martes que iba a suprimir 5.000 puestos de trabajo, considerando que el tráfico aéreo, en caída libre por la pandemia del nuevo coronavirus, no volverá a la normalidad «en años».

Se registran 301 muertes por coronavirus en 24 horas en España. Las muertes en 24 horas por coronavirus en España descendieron a 301 el martes, lo que eleva el total de decesos a 23.822, según el boletín del Ministerio de Sanidad.

Turquía envía a Estados Unidos un avión con material sanitario para coronavirus. El Gobierno turco envió este martes un avión militar de carga con material médico para ayudar al personal sanitario de Estados Unidos en la gestión de la pandemia del coronavirus.

Turkey continues to deliver medical supplies to its friends and allies.

We are proud to announce that 500,000 surgical masks and other PPE will arrive at @Andrews_JBA tomorrow.

We stand in solidarity with the United States, our NATO ally, against COVID-19. https://t.co/zLIvWK2hfu

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 27, 2020