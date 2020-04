Remdesivir, el fármaco que podría ser autorizado por la FDA para ser usado en pacientes con Covid-19

El remdesivir es un fármaco experimental que produce la empresa Gilead Sciences, que lo describe como un “análogo nucleotídico con actividad antiviral de amplio espectro”. Esta medicina ha sido usada en ensayos clínicos, como el de la Universidad de Medicina de Chicago, en Estados Unidos, donde un grupo de pacientes se recuperaron en un hospital de Chicago, gracias al empleo de remdesivir.

Al ver los resultados de los ensayos clínicos, investigadores dicen que este fármaco puede ayudar a pacientes a recuperarse más rápido del cornavirus.

Por esa razón, según publica The New York Times, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), que aún no ha aprobado ningún medicamento para el tratamiento del coronavirus, planea anunciar una autorización de uso de emergencia para remdesivir. La autorización podría llegar pronto, informó el periódico.

Ensayo del NIAID

Y es que un nuevo estudio clínico, financiado por el gobierno de Estados Unidos, muestra que el antiviral remdesivir tiene un claro efecto en el tratamiento de casos severos de coronavirus, así lo expresó este miércoles el jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), Anthony Fauci, quien es asesor del presidente Donald Trump. En Estados Unidos se ha infectado a más de 1 millón de personas y han muerto más de 60 mil.

Para Fauci “los datos muestran que remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo para disminuir el tiempo de recuperación”.

Los resultados del ensayo preliminar dejaron en evidencia que las personas a las que se le suministró el fármaco mejoraron su tiempo de recuperación de 15 a 11 días. “Aunque una mejora del 31 por ciento no parece un golpe de gracia del 100 por ciento, es una prueba de concepto muy importante”, agregó Fauci sobre el remdesivir. “Lo que ha demostrado es que un medicamento puede bloquear este virus”.

“Los resultados también sugirieron un beneficio de supervivencia, con una tasa de mortalidad de 8 por ciento para el grupo que recibió remdesivir versus 11,6 por ciento para el grupo de placebo”, dijo el NIAID, es decir que el remdesivir también puede reducir la probabilidad de que los pacientes mueran.

FDA en conversaciones

Remdesivir forma parte de varios varios medicamentos que se prueban contra el Covid-19, pero el ensayo del NIAID es el primero que se realiza de acuerdo con las normas destinadas a obtener la aprobación de la FDA.

Michael Felberbaum, el portavoz de la FDA, dijo que está en conversaciones con la empresa fabricante acerca de poner el medicamento a disposición de los pacientes. “Como parte del compromiso de la FDA de acelerar el desarrollo y la disponibilidad de posibles tratamientos para Covid-19, la agencia ha tenido discusiones con Gilead Sciences con respecto a hacer que remdesivir esté disponible para los pacientes lo más rápido posible, según corresponda”.

Al rededor de 1,090 personas participaron en el ensayo a nivel internacional, considerado “el primer ensayo aleatorio controlado con placebo de alta potencia”. Fauci dijo que «siempre que tengas pruebas claras de que un medicamento funciona, tienes la obligación ética de informar de inmediato a las personas del grupo placebo para que puedan tener acceso”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es demasiado rápido para hablar sobre los resultados del ensayo remdesivir, así lo dijo a CNN la doctora María Van Kerkhove, líder técnica de la OMS, para quien «por lo general, no hay un estudio que saldrá y que cambiará las reglas del juego”. El doctor Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la OMS, dijo por su lado que “a veces puede tomar varias publicaciones para determinar el impacto final de un medicamento”.

Probado en otras enfermedades

El remdesivir fue probado para combatir el virus del ébola, pero no tuvo buenos resultados, asimismo, ha sido usado contra el MERS y el SARS, que también son coronavirus y que producen enfermedades respiratorias similares al Covid-19.

Gilead Sciences explicó que «el remdesivir ha demostrado actividad in vitro e in vivo en modelos animales contra los patógenos virales del MERS y el SARS y eso indica que el remdesivir podría tener potencial contra el Covid-19”.