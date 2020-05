“Contrataba prostitutas para llenar este vacío de soledad”. La confesión de Eduardo Santamarina en su alcoholismo

El galán de varias telenovelas, el actor mexicano Eduardo Santamarina, habló sobre los momentos más difíciles que atravesó en su vida, donde gracias al alcoholismo se alejó de su familia, se refugió en hoteles y hasta contrató los servicios de que lo llevó a contratar servicios de prostitutas.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, el protagonista de la telenovela «Rubí», dijo que uno de sus fondos fue llegar a «esconderme y a refugiarme en hoteles para que mi familia no me encontrara y lo que quieres es platicar, pero no con tu familia, porque tu familia te va a cuestionar”.

Fue en ese momento que comenzó a contratar los servicios de prostitutas, dice, «pero ni siquiera para tener una relación sexual, ya ni se podía. Era más bien para llenar este vacío de soledad, estaba pasando por esa depresión, era platicar».

El actor, que estuvo casado durante cinco años con la actriz Itatí Cantoral y con quien tienen unos gemelos, dice que esa etapa de su vida ya está superada por lo que puede hablar de ella y con su testimonio ayudar a otras personas.

Sin embargo, esa etapa de su carrera en los años 90, cuando estuvo en una parte de ascenso y éxito en su vida como actor, logró superarla tanto que puede hablar de ella y ayudar a otras personas. Actualmente lleva casado 11 años con la actriz Mayrín Villanueva, con quien tiene una hija, Julia.

“Yo abrí lo de mi alcoholismo y es algo que llevó ya con mucho orgullo, a la fecha muy contento y orgulloso de poder transmitir a la gente por medio de las entrevistas que siempre va a haber alguien que tenga alcoholismo y que no es una enfermedad. Si en algo se puede ayudar con los comentarios y platicarles mi experiencia y que sigo limpio”, dijo el también actor de “Velo de novia” y “Yo amo a Juan querendón”.

