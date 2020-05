La meritoria labor de la UMN

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN), integrada por médicos y personal sanitario despedidos por el Minsa por su fidelidad a su juramento hipocrático en los álgidos días de la rebelión cívica, ha venido desarrollando una loable labor humanitaria a raíz de la pandemia.

El día 22 de abril la UMN divulgó su tercer comunicado, con valiosas recomendaciones para el Gobierno y la población, enmarcadas en los ocho pilares de abordaje propuestos por la OMS a nivel mundial.

En el primer pilar, referente a coordinación, planeación y monitoreo a nivel nacional, la UMN recomienda “ampliar la convocatoria a todos los sectores sociales para enfrentar la pandemia”. La UMN considera fundamental la participación de la sociedad civil, sector privado, iglesias, academia, políticos y la cooperación internacional. Critica el enfoque altamente centralizado en la vicepresidencia y el Minsa, y el rechazo a los esfuerzos de otros sectores. Subraya que la Constitución nos da derecho a los ciudadanos a participar en la lucha contra la pandemia.

El pilar segundo señala la manera poco profesional y científica de como informa el Minsa a la ciudadanía, ya que no se corresponde con las recomendaciones de la OMS y el Reglamento Sanitario Internacional para el reporte de casos. Para la UMN, pese a la negativa del Minsa, ya existe en Nicaragua transmisión comunitaria y el Gobierno subregistra intencionalmente los datos de la pandemia. Objeta que los medios de comunicación oficiales inciten a actividades que exponen al contagio individual y colectivo.

El pilar tres abarca la vigilancia, la respuesta rápida e investigación de los casos. La UMN recomienda la detección temprana de los portadores; establecer un sistema de clasificación de casos, sobre la base de las definiciones de la OMS, que no reconoce como caso el contacto con otras nacionalidades, ni el “seguimiento responsable”. La vigilancia debe extenderse a los asintomáticos, por el hecho comprobado científicamente que la mitad de las transmisiones ocurren a partir de personas sin síntomas.

Como cuarto pilar, la UMN considera importante un mayor control en los puntos de ingreso al país y recomienda “restringir la movilidad en el país de viajeros provenientes de países con riesgo de transmisión”.

La UMN, de acuerdo con la OMS, recomienda realizar pruebas masivas como acción clave para frenar la pandemia (pilar cinco). Estas deberían ser accesibles tanto en el sector público como en el privado, y no concentrarlas únicamente en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencias.

El sexto pilar implica: a) Establecer la cuarentena; b) No promover eventos masivos; c) No enviar niños a las escuelas. Las clases deben pasarse a medios virtuales o suspenderse; c) Cumplir las normas de protección personal y bioseguridad de los trabajadores de la salud; d) Evaluar el personal sanitario en función de sus riesgos individuales; y e) Definir instalaciones separadas para el manejo de los pacientes con Covid-19.

El pilar siete se refiere al manejo de los casos. Los pacientes con síntomas leves pueden ser manejados comunitariamente. No todos los casos necesitan ir al hospital.

En el pilar octavo, la UMN sostiene que “al no haber decretado el país en emergencia sanitaria y seguir ocultando los casos, Nicaragua ha tenido un apoyo limitado de cooperación internacional”.

La UMN recomienda reorganizar la prestación de servicios y crear una reserva de insumos y recursos médicos necesarios para la crisis y garantizar los equipos de protección para el personal de salud.

Finalmente, la UMN reitera el ofrecimiento de “capacitar a los médicos para enfrentar la pandemia, a atender a las personas privadas de libertad y a las personas en situación de vulnerabilidad a través de consultas médicas y consejería virtuales”.

El autor es jurista, académico y escritor.