El calvario de morir por «neumonía atípica» en Nicaragua

Sin multitudes, sin tantos amigos o familiares fue llevado hasta lo que se convirtió en su última morada. Es 6 de mayo de 2020, cuando a eso de la 1:30 de la tarde se ve desfilar por la entrada principal del Cementerio Oriental, en Managua, a ocho personas que acompañan un ataúd color miel. Una patrulla de la Policía Orteguista llega con ellos y se queda vigilando desde fuera. Un oficial, intentando ser discreto, vigilaba desde dentro. Esa fue la escena donde se le dio el último adiós al conductor de la Embajada de Japón de iniciales A.P.G., según describió uno de sus parientes que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

El trabajador de la Embajada de Japón, que padecía de diabetes según su familiar, falleció el mismo 6 de mayo de 2020 que fue enterrado. La epicrisis entregada por el Ministerio de Salud refiere que a eso de las 5:50 de la mañana el ciudadano murió producto de una «neumonía atípica e hipertensión arterial».

Lo extraño para los familiares del conductor de la Embajada de Japón, además del diagnóstico, fueron las medidas que los hicieron tomar, pues no les permitieron una vela «normal» como fieles católicos que son, tampoco se les permitió muchas personas en el entierro y recibieron el cuerpo en un ataúd sellado.

El malestar

Todo inició el sábado, 2 de mayo, cuando el conductor colaborador de la embajada se encontraba en la casa de su novia, quien habita cerca del barrio Campo Bruce. El hombre, de 57 años de edad, se sintió mal y así se lo hizo saber a su novia, refirió uno de sus parientes. Entonces, decidieron pedir una ambulancia para que lo llevara hasta el lugar donde estaba asegurado, el Hospital Militar. Sin embargo, fue al Hospital Manolo Morales donde lo llevaron.

El pariente que conversó con La Prensa dijo que aún no le quedaba claro por qué se lo llevaron al Manolo Morales y no al Militar, donde tenía su seguro médico, pero valoró que pudo ser por los síntomas que llevaba.

Cuatro o cinco horas luego de ser ingresado al Manolo Morales, según detalles aportados por el pariente, los médicos pidieron la firma de un familiar, pues el trabajador de la embajada presentaba “complicaciones por el azúcar”. Una de las hermanas que se hizo cargo, según la fuente, dio la firma.

Además, explicó que se les informó como familia que su pariente necesitó ser intubado casi por dos días y no lo pudieron visitar una vez estuvo dentro del hospital.

“Les pidieron pampers, toallitas, cosas que necesitaba, pero el ingreso fue limitado”, comentó el familiar.

El 3 de mayo, a pocas horas que el conductor de la embajada fue ingresado al Manolo Morales, su hermana que habita fuera de Nicaragua de iniciales C.P.G. escribió en su cuenta de Facebook: “Hoy le pido a Dios que tome el control de la vida de mi hermano (A.P.G.), que está muy enfermo con el virus en un país que no tiene el respeto a la vida”.

Más de tres parientes de A.P.G., a través de las redes sociales, concuerdan en su desconfianza por el diagnóstico del Minsa, apuntando que el conductor murió de Covid-19.

Conductor de la Embajada

A.P.G. es recordado por sus familiares como un hombre trabajador y alegre. En los años ochenta, según la versión de su pariente, empezó a laborar para la Embajada de Japón, lo cual aseguran le ayudó a no tener que participar del Servicio Militar Patriótico que impuso el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“Ahí empezó desde abajo, nos contaba que hasta barriendo anduvo”, comentó el pariente que en ese momento se encontraba en Campo Bruce, donde habitaban varios consanguíneos del trabajador de la embajada.

A.P.G., en su página de Facebook, también tenía como referencia que trabajaba en la Embajada de Japón. La actualización de información del empleo, según Facebook, se realizó en julio de 2019.

La sitio web The Japan News informó en su portal que «fuentes diplomáticas» confirmaron la muerte de un conductor debido a una «inflamación», luego de presentar síntomas de COVID-19.

El artículo revela que hasta el jueves, 07 de mayo, es decir cinco días después que el conductor fue hospitalizado y luego falleció, ninguno de los aproximadamente 30 empleados de la embajada japonesa habían presentado síntomas. No obstante, apunta que quienes tuvieron contacto cercano con el conductor serían puestos en cuarentena domiciliar. Cabe mencionar que, según los parientes de A. P. G., el conductor se presentó por última vez a la sede diplomática el jueves, 30 de abril, lo cual concuerda con la información expuesta con el sitio web The Japan News, que revelóa que el hombre dijo sentir dolor de cabeza desde el miércoles, 29 de abril, que se presentó a la embajada.

LA PRENSA ha llamó a la sede diplomática hasta el viernes, 08 de mayo, no recibió respuesta. No obstante, en la entrada la Embajada de Japón un vigilante afirmó que no había nadie que pudiera atender las consultas de este medio de comunicación.

El hombre, según su familiar, no habitaba en el barrio Campo Bruce, sino en el sector de la antigua mansión de los Somoza, en Managua. Sin embargo, frecuentaba el barrio porque cerca de ahí habitaba su novia y sus parientes paternos, que fueron su soporte luego de las muertes de sus padres en 2017 y 2002.

El pariente que conversó con La Prensa asegura que el conductor de la Embajada de Japón siempre dijo que quería ser enterrado en la misma bóveda donde sepultaron a su padre en el Cementerio General, sin embargo, detalló que no pudieron cumplir su voluntad por problemas que tuvieron con la administración de ese campo santo.

“Nos pedían 4,000 córdobas y no querían dar recibo”, denunció el pariente de A.P.G. El problema se debía, según explicó, porque el terreno de la bóveda vertical se encontraba a nombre del padre del trabajador de la embajada y nunca se hizo el traspaso a uno de los sus hijos.

No obstante, ahora el cuerpo de A.P.G. descansa junto a las cenizas de su madre. El pariente explicó que encima del féretro del conductor de la embajada se colocó una cajita color plateada, donde reposan las cenizas de su madre y ambos fueron puestos en la bóveda vertical para su descanso eterno.

Cargador de la Sangre de Cristo

A las 8:00 de la mañana jueves, 7 de mayo, monseñor Rolando Álvarez hizo lectura a un mensaje que recibió durante su programa “Pastoreo, comunión y oración”, transmitido a través de TV Merced Matagalpa y en las redes sociales del Canal Católico de Nicaragua a las 7:00 de la mañana, donde le piden oración por el alma de A.P.G.

“Buenas noches, monseñor. Le pido oración para nuestro familiar al que no le pudimos dar un último adiós… quien cargó por muchos años la preciosa Sangre de Cristo. No mereció esta muerte así”, leyó monseñor Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.

El fallecimiento del conductor de la embajada era por el que pedían oraciones. El familiar de A.P.G. cuenta él era un fiel católico que a pulso se ganó un lugar dentro del grupo de cargadores de la imagen venerada de la Sangre de Cristo. Según el cálculo del pariente, este por lo menos estuvo más de 10 años dentro de esa congregación, apoyando en las festividades de la Sangre de Cristo.

Álvarez, en su programa, aseguró que había estado pendiente del estado de salud del trabajador de la Embajada de Japón. Además, refirió haber conocido la causa de su muerte y seguidamente apuntó que había ofrecido una misa en su nombre, tal como lo hace por los fallecidos a causa del Covid-19.

“Sabemos la causa por la que murió, sabemos el trato que se le dio y esas son las cosas que nos duelen profundamente. Ayer ofrecí la santa misa por (A.P.G.). En el silencio de la eucaristía he estado ofreciendo la misa, la Santa Misa, por los fallecidos a causa del virus y por los enfermos del virus”, manifestó Álvarez en su programa.

De igual forma, monseñor Luis Herrera, rector de la Catedral de Managua, aunque refirió solo conocer de cara a A.P.G., apuntó que efectivamente era un cargador de la Sangre de Cristo. Además, dijo que como rector y sacerdote lamentaba “el fallecimiento de este hermano nuestro que era cargador de la imagen venerada de la Sangre de Cristo”.

Herrera afirmó que entre los miembros de la congregación de la Sangre de Cristo A.P.G. es recordado “con mucha alegría, lo recuerdan muy amenamente. He podido conversar con algunos de los sacristanes y también me decían que era una persona muy tranquila”.

El rector de la Catedral culminó rogando porque al trabajador de la Embajada de Japón, fiel católico y cargador de la venerada imagen de la Sangre de Cristo, “el Señor que lo tenga en su Santa Gloria”.

Neumonías atípicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó, el pasado 5 de mayo, a sus países miembros analizar los casos de neumonías atípicas a fin de identificar si se trató de casos de Covid-19.

Chistian Lindmeier, portavoz de la OMS, recomendó que “sería de gran importancia que todos los países con casos sin especificar de neumonía… realicen el test”.

La sugerencia se produjo luego que se publicó una investigación en el Insternacional Journal of Microbial Agents, donde se expuso un estudio sobre una muestra retrospectiva de 14 personas que fueron tratadas por neumonía atípica a finales de diciembre 2019 en un hospital de Bondy, Francia, resultando que uno dio positivo a Covid-19.

El vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, Francisco Javier Núñez, explicó que en Nicaragua ante la discrecionalidad con la que el Ministerio de Salud realiza las pruebas de Covid-19, por la falta de transparencia y porque se conoce que han estado aplicando parámetros de pruebas solo a personas que hayan viajado o hayan estado en contacto con personas que han viajado y hayan dado positivo a Covid-19, se debe considerar que toda neumonía atípica es Covid-19 hasta que no se demuestre lo contrario.

Núñez señaló que la muerte por neumonía atípica es cuando una persona fallece por inflamación de sus pulmones, pero que es indeterminado, es decir, no se sabe si fue viral, micótica o bacteriana. Sin embargo, explicó que para demostrar el porqué de esa neumonía la responsabilidad del Ministerio de Salud tiene que enfocarse en mandar pruebas para determinar si es Covid-19.

El médico consideró que en el país se está “usando ese diagnóstico para enmascarar que el causante de la neumonía fue el Covid-19, porque en una pandemia como la que vivimos tienen el deber de demostrar que ese paciente no era Covid-19, pero en el caso del conductor de la embajada pudieron suceder dos cosas: se le hizo la prueba y no se quiso exponer al público esa muerte por Covid-19 o no hicieron la prueba también para enmascarar un caso de Covid-19, pero hasta que no se demuestre lo contrario esa neumonía es provocada por Covid-19”.

El último boletín epidemiológico, publicado por el Minsa como reporte de la semana 18 de 2020, se refiere que se han registrado 423,994 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y 27,682 de neumonía. No obstante, en lo que va del año aseguran que solo se han contabilizado 86 muertes por neumonía.