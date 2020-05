Comerciante del Roberto Huembes se aventuró a hacer mascarillas y protectores faciales para generar ingresos

La pandemia del Covid-19 ha obligado a la mayoría de comerciantes de diferentes centros de compras a buscar alternativas para generar dinero y así poder sostener la alimentación, pagar las deudas y tener a flote sus negocios.

Guisell Gabriela Sandoval, de 32 años, es experta en decoraciones, su trabajo desde que llegó al Roberto Huembes es hacer arreglos o manualidades para cumpleaños, quinceaños, casamientos, comuniones, graduaciones, entre otros, pero desde que se confirmó el primer caso de Covid en el país, sus ventas y encargos empezaron a bajar.

“Me ausenté por varias semanas porque la gente no estaba viniendo al mercado, en mi caso, yo alquilo el local, es más complicado porque vivimos del día a día, tenía que buscar una manera de sobrevivir”, cuenta.

Ante esta situación Sandoval desde su casa empezó a elaborar tapabocas.

“Mis amistades me las pedían porque las estaban vendiendo caras en otros lugares, compré tela e hice la prueba, las distribuí entre contactos cercanos, luego se me ocurrió traer el producto al mercado, y ha sido la única posibilidad de venta, sobre todo por encargo directo”, relata la emprendedora.

Sandoval también incorporó a su negocio los populares protectores faciales.

“Busqué el material, hice cuentas para ver si me resultaba comercializarlas y probé. La primera no me salió tan bien, la segunda ya estaba mejor, y así sucesivamente, hasta que me quedó como yo quería, estas las he comercializado más por las redes sociales, sobre todo por el costo favorable que tienen”, dice.

La comerciante, consciente de la grave situación que enfrenta el país, confía en que pronto todo mejorará.

“Para todos los negocios han sido momentos difíciles, yo por ejemplo, no pretendo aprovecharme del cliente, vendo a un precio justo, deseo solo amortiguar gastos, mantenernos en circulación dentro del mercado, es lo importante”, subraya.

Precios asequibles

El precio de los tapabocas es de 15 córdobas. “Son doble protección, tienen un material resistente al agua, esto para que no se mojen tan fácilmente con la saliva», dijo la emprendedora.

Las máscaras faciales, tienen un costo de 60 córdobas por docena. Si el cliente compra por unidad, valen 80.

Después de tres unidades ya aplica el precio por mayor.