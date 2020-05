Mientras en Nicaragua, los pobladores desconocen la situación del nuevo coronavirus debido a la ausencia de los reportes del Ministerio de Salud y la población denuncia sobre más casos, en el mundo los casos de contagio siguen aumentando, superando la cifra de 4 millones de personas afectadas.

Este es el reporte minuto a minuto de cómo avanza la enfermedad a nivel mundial.

El Salvador cerca de los 1,000 casos de Covid-19. Las autoridades de Salud de El Salvador reportaron este martes 40 nuevos casos de covid-19, elevando a 998 la cifra total. Se reportan 18 muertos y 349 personas recuperadas.

Francia extiende el estado de emergencia hasta el 10 de julio. Una ley que extiende el estado de emergencia de Francia entró en vigencia, un día después de que los bloqueos comenzaron a levantarse en todo el país.

La ley del estado de emergencia le da al gobierno el poder de hacer cumplir las medidas para evitar una segunda ola de covid-19.

Alemania registra más de 900 casos nuevos en 24 horas. Ese es un salto dramático de los 357 casos reportados el día anterior. Lleva el total nacional a 170, 508 casos, el Instituto Robert Koch, la agencia nacional para el control y prevención de enfermedades.

La tasa de reproducción del coronavirus en Alemania ha estado por encima de 1 durante los últimos tres días consecutivos, dijo el instituto.

Más de 36,000 muertos por coronavirus en el Reino Unido. El Reino Unido registró más de 36,000 muertes hasta principios de mayo presuntamente causadas por el coronavirus y una sobremortalidad de 50,000 desde el comienzo de la pandemia respecto a la media de años anteriores, según estadísticas oficiales publicadas este martes. Estas cifras, recopiladas por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), son superiores a las del Ministerio de Sanidad porque este solo contabiliza los fallecimientos de personas que dieron positivo al test del covid-19.

