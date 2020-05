El manejo del futbol argentino es complejo por los intereses que lo mueven. Hay demasiados jugadores disponibles que muchos se quedan fuera de las cinco divisiones federadas. El panorama es más complicado para aquellos que no tienen un representante, como fue el caso de Leandro Figueroa, el reciente fichaje del Managua FC, el líder en asistencias (14) en la pasada temporada de la Liga Primera y uno de los mejores extranjeros.

Puede interesarte: El escalofriante relato de un futbolista que asesinó a su hijo de cinco años con síntomas de Covid-19

Figueroa terminó contrato con Central de Córdoba de Tercera División en 2017 y no tenía un representante que a través de sus contactos lo ubicara al menos en un club de la última categoría del futbol argentino —Primera D— o lo llevara a otra liga del extranjero. Sin equipo y ningún ingreso económico fijo, el volante para mantener a su familia, mientras regresaba al futbol, trabajó de albañil, un oficio que aprendió desde los 13 años con su abuelo Eduardo.

Además lea: Harold Medina, el All Star en Beisbol Infantil que se convirtió en futbolista

“Para mí no fue complicado porque estaba acostumbrado a trabajar de ayudante de albañil antes que llegué a Primera División”, asegura Figueroa, de 27 años, quien debutó en el Newells Old Boys en 2014 disputando aproximadamente 15 partidos en la máxima categoría del futbol argentino. “Cuando salí de Central de Córdoba no tenía agente, había cortado relación y no encontraba. Es difícil conseguir equipo así porque manejarse solo es complicado”, señala.

Volver a empezar

Sin agente ni oportunidad en el horizonte, pasó un año sin futbol y después comenzó a jugar en el Rojo de Salto Grande, un equipo de la Liga Regional Totorense de la Provincia de Santa Fe que no está afiliada a la federación argentina. “La Liga es vista por equipos profesionales, ahí tuve minutos y me encontré con una persona que me trajo acá a Nicaragua”, manifiesta el jugador nacido en Granadero Baigorria.

Figueroa firmó con los Leprosos, como se le conoce al Old Boys, en 2013 y terminó contrato en 2016. Su estancia ahí la supo aprovechar para comprarse un carro y construir su casa. “La hice yo junto con mi cuñado, pero él era el albañil y yo le ayudaba, la hicimos poco a poco en menos de un año”, sostiene el nuevo jugador de los Leones Azules para la Liga Primera y Liga Concacaf.

El argentino terminó líder en asistencias (14) con el Ferretti en el Clausura 2020 y además marcó siete goles, tres más que el Apertura 2019. Con los Leones Azules se espera que alcance su mejor rendimiento para tener en Nicaragua la estabilidad futbolística que es difícil de conseguir en Argentina.

Primer fichaje y bajas

El argentino Leandro Figueroa se convirtió en el primer fichaje del Managua FC para la temporada 2020-21 y la Liga Concacaf 2020 donde irán a la fase preliminar.

Los Leones Azules deberán hacer otras incorporaciones importantes para suplir la salida del mexicano Carlos Félix, goleador del Apertura 2019, el brasileño Christiano Da Lima, capitán y referente los últimos cinco años, el hondureño Marel Álvarez y el cubano Sandro Cutino.

Además Luis Camilo Gutiérrez, Mike Cruz, Isaac Sequeira, Pedro Espinoza, Jefferson González, Deymarck Hansack y Erick Mendoza.

Se espera que Figueroa forme una dupla letal junto al español Pablo Gállego, quien será renovado este jueves, para trascender en este exigente torneo.