Casos de Covid-19 en Bolivia aumentan a 2,964. El Ministerio de Salud asegura que hay 133 casos nuevos en Bolivia y que se han recuperado 313 personas.

La autoridad dijo que los nuevos pacientes son de los departamentos de Santa Cruz (102), Cochabamba (21), Oruro (4), La Paz (3) y Tarija (3).

El Salvador supera los 1,000 casos de Covid-19. El Ministerio de Salud de El Salvador informó que se registran 39 casos del nuevo coronavirus por contagio local, elevando la cifra total a 1,037.

Además informó sobre dos muertes por la enfermedad. En total hay 20 personas fallecidas en El Salvador.

Al menos 292,000 muertos en el mundo por coronavirus. El nuevo coronavirus ha provocado la muerte de al menos 292,000 personas en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance establecido por la AFP con fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 4,272,880 casos de contagio en 195 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.

Las autoridades consideran que hasta ahora, al menos 1.462.000 personas se curaron de la enfermedad.

Comisión Europea recomienda reabrir fronteras y ayudar al turismo. La Comisión Europea (CE) presentó este miércoles sus recomendaciones para reabrir gradualmente las fronteras internas de la Unión Europea (UE), con una desescalada en tres fases y corredores seguros entre países con situaciones similares en cuanto a contención de la pandemia.

El objetivo de la Comisión es que ese proceso, de cara a la temporada alta de verano en la UE, donde la industria del turismo representa en torno al 10 % del PIB, se haga «de forma coordinada, concertada y no discriminatoria» y atendiendo a criterios de «proporcionalidad».

Grecia espera a fin de COVID-19 para deportar a 11,000 migrantes. El Gobierno griego espera que una vez reabiertas las fronteras que han sido clausuradas por la pandemia de COVID-19, pueda deportar a Turquía o sus países de origen a 11.000 migrantes cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas en los últimos dos meses. El ministro de Migración griego, Notis Mitarakis, señaló este miércoles en una entrevista con la emisora de radio privada Skai que en abril se ha cuadruplicado el ritmo de los exámenes de asilo.

«De 4,000 decisiones al mes, pasamos a 7,000 en marzo, a 16,000 en abril y continuamos con el mismo ritmo en el mes de mayo», destacó Mitarakis.

Before the pandemic less than half of refugee children were enrolled in school.

Then COVID-19 disrupted the education of 1.6 billion students around the world. https://t.co/YqNI2T5Vvk

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 12, 2020