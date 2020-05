Rosario Murillo llama «extraterrestres» a los servicios de salud privados de Nicaragua

Sin referirse a la crisis sanitaria que enfrenta Nicaragua por la pandemia del coronavirus, la vicepresidenta designada y vocera del régimen orteguista, Rosario Murillo, tildó este viernes de «extraterrestres» a médicos de hospitales privados y la ciudadanía que han denunciado más casos y muertes por Covid-19 que el Ministerio de Salud (Minsa), no reconoce en sus cifras oficiales.

«Ellos, los extraterrestres, porque viven en otra galaxia, viven en una burbuja mental, otros espacios, ahí se inventan, ahí fabrican sus mentiras y desde ahí, sin contacto, sin polo a tierra, sin contacto con el sufrimiento del pueblo emiten sus mensajes mentirosos, sus noticias falsas, sus campañas de pánico, sin pudor, nunca han tenido», manifestó Murillo durante su alocución diaria en los medios oficialistas.

«Sin vergüenzas, la vergüenza está en la historia para ellos, ellos son sinvergüenzas, eso es lo que son realmente», agregó Murillo.

La vocera de la dictadura orteguista centró su discurso en resaltar la gratuidad de la salud en Nicaragua durante la administración de Ortega, pese a que la población denuncia las pésimas condiciones de los hospitales públicos y la mala atención de los mismos.

«La salud es un derecho de todos, la salud no es la que se brinda donde hay que pagar miles de córdobas para que los atiendan, la salud es un derecho inalienable, y aquí en nuestra Nicaragua, digan lo que digan los extraterrestres trabajamos para que haya salud», reiteró Murillo.

Coronavirus «no puede ser visto como un negocio»

El Minsa registra en sus cifras oficiales 25 casos y ocho muertes a causa del coronavirus en toda Nicaragua, números que contrastan con las organizaciones de médicos independientes que, ante el secretismo de las autoridades sanitarias controladas por el orteguismo, han optado por realizar su propio conteo tomando en cuenta denuncias de familiares de pacientes contagiados con el virus.

Una de estas organizaciones médicas es el Observatorio Observatorio Ciudadano Covid-19 Nicaragua, que hasta el 9 de mayo contabilizaba un acumulado de 1,033 casos de coronavirus, que incluye los casos reportados por el Minsa.

Murillo señaló que este tipo de iniciativas independientes que buscan brindar cifras reales del coronavirus en el país son un «negocio».

«La salud es un derecho más, no es un negocio, no puede ser visto como un negocio, aunque sabemos que los aprendices de extraterrestres quieren que el negocio se extienda nuevamente por toda Nicaragua, que la gente quede desprotegida. Recordemos la oscuridad que reinó durante 16 años cuando negaron a nuestro pueblo el derecho a la salud, a la educación, a la vida buena», señalo Murillo.

Sistema escolar

Aunque la mayoría de países con brotes de cornavirus han optado por el distaciamiento social, en este caso la suspensión clases presenciales, para evitar la propagación del coronavirus, la vocera del régimen orteguista anunció varias actividades «para toda la comunidad educativa» en los departamentos del país, «con todas las medidas de educación preventivas de promoción de salud».

Agregó que esas medidas de prevención «no las ve el que no las quiere ver, porque no pueden verlo desde otro planeta. Es imposible. Desde otra galaxia es imposible, porque para ver, para escuchar, para entender hay que pisar la tierra nicaragüense y vivir como nicaragüense».

Murillo también llamó «fantasía perversa» a la campaña promovida por la oposición nicaragüense que exhorta a la ciudadanía a quedarse en sus casas para evitar contraer el coronavirus ante la falta de medidas contundentes de las autoridades ante la pandemia.

«La fantasía perversa esa, por supuesto que no tiene nada que ver con el hermano y la hermana que trabaja de sol a sombra para llevar el alimento sagrado a sus familias. De eso no sabe el extraterrestre, no sabe, no puede comprender, nunca ha vivido la vida del pobre, al contrario, siempre han explotado a los pobres», dijo Murillo.