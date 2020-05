Bloqueo de fronteras en Costa Rica dejará pérdidas económicas y desempleo, alerta sector privado regional

Mientras los empresarios de la región centroamericana rechazan el cierre de fronteras en Costa Rica, por el impacto económico que esto tendrá en los consumidores y empresas, la Cámara Nacional de Transporte de Panamá expresó su preocupación, porque esta situación tiene atrapados en el país a tres conductores panameños contagiados de Covid-19, los que están varados en Las Tablillas, y no pueden regresar a su país para ser atendidos.

El sector empresarial teme que el cierre de fronteras, cuya medida fue adoptada primeramente por Costa Rica, cree un desabastecimiento y encarecimiento de productos, así como millonarias pérdidas en el sector exportador regional.

Si bien es cierto, fue Costa Rica la que el fin de semana adoptó medidas para bloquear parcialmente las fronteras, ante el aumento de transportistas afectados con Covid-19, el régimen de Daniel Ortega notificó este lunes al titular de Hacienda costarricense, Rodrigo Chávez, que no dejarían pasar ningún cargamento hacia ese país, según publicó La Nación de Costa Rica.

El gobierno de Carlos Alvarado adoptó dos medidas para que la carga que llega a sus fronteras pueda seguir su camino -hacia el resto de Centroamérica- o llegue a su destino en Costa Rica.

Lea además: Daniel Ortega ordena el cierre de fronteras con Costa Rica, tras medida de este de frenar el cruce de transportistas del istmo

La primera, si un conductor centroamericano lleva una carga cuyo destino final es Costa Rica, este deberá someterse a tres procedimientos: desenganche, enganche y relevo. Al llegar a la frontera, por ejemplo, de Nicaragua y Costa Rica, deberá desenganchar el contenedor, engancharlo en otro cabezal, el cual será desinfectados, y un conductor costarricense lo llevará a su importador final en ese país. Igual ocurrirá por el lado de Panamá.

Pero si, un transportista tiene como destino final Panamá y requiere transitar por Costa Rica, se le permitirá el ingreso, pero deberá someterse a «estricto seguimiento y vigilancia policial”, hasta que salga de territorio costarricense.

Esa situación ha generado molestia entre los países de la región y como medida recíprocada, el régimen de Daniel Ortega ordenó que no se permita ningún cruce hacia ese país, sea cual fuese el destino. «No dejarán pasar nada por ese puesto hacia Nicaragua o hacia Costa Rica», le dijo el ministro de Hacienda de Costa Rica a La Nación, una versión que no fue desmentida anoche por Ortega, quien solo se limitó a decir que ese gobierno es el responsable por lo que está ocurriendo en la frontera sur.

Ortega anunció que Costa Rica durante la reunión con miembros del Comieco informó que se tomaría siete días para evaluar la situación y las acciones a tomar con respecto a sus medidas en las fronteras.

Habrá más desempleo

Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y presidente de la Federación de Cámaras de Exportación de Centroamérica (Fecaexca), teme que esta disputa en las fronteras genere mayor desempleo.

De hecho esta medida fue rechazada por la misma Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), que señalaron que esta crisis en las fronteras vendría afectar a unas mil empresas exportadoras de esa nación.

“Ante las medidas adoptados el viernes anterior que entran en vigencia a partir del día de hoy (ayer), debemos hacer un vehemente llamado de atención y recordar la importancia que el comercio intrarregional tiene para la economía costarricense, ya que no podemos olvidar que solamente en exportaciones Costa Rica envía por la vía terrestre más de 2,000 productos, en los que tienen participación más de 1,000 empresas exportadoras”, detalla el comunicado.

Cadexco considera que Costa Rica al actuar unilateralmente violó los acuerdos de comercio regional, porque dicha medida debió ser consensuada.

“Costa Rica pasó dos decretos, esas medidas hacen poco viable realizar las operaciones de desenganche, enganche y relevo, porque básicamente lo que dicen los ticos es déjame aquí tú carro yo te voy a llevar la carga, pero ¿cómo vas asegurar que la carga que te dieron con responsabilidad de transportarla va a llevar a su destino, si no vas a estar en control de ella?”, explicó Jacoby.

Lea también:Costa Rica endurece a partir de este lunes el tránsito de carga pesada. «Hay que cerrarle las fronteras” a ticos, dice Marvin Altamirano

Lo mismo opina Andrés Muñoz,presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canatraca), quien señaló que la medida que ha tomado Costa Rica es arbitraria y poco segura.

“Nosotros no estamos de acuerdo con la medida unilateralmente que ha tomado Costa Rica, con el tema de desenganche y enganche de cabezales y de poner conductores de Costa Rica a manejar los camiones de los transportistas de la región, no lo vemos bueno porque implica demasiadas cosas, está el seguro de la carga, el seguro del camión, la inseguridad, no hay nada que nos certifique que esa persona no nos va a dejar el camión contaminado”, dijo Muñoz.

Grandes pérdidas para la región centroamericana

Pero además tanto Jacoby como Muñoz consideran que esto va a producir pérdidas económicas a la región, ya golpeada por el confinamiento que se ha generado por la crisis sanitaria.

“Le hemos pedido a la Aduana el registro de camiones que han entrado los últimos dos meses para calcular las pérdidas que tendría con esta medida, pero sabemos que si Costa Rica se cierra con esta postura se van a encarecer la mercadería y al final el consumidor va a tener que pagar las consecuencias y eso es lo que queremos evitar”, señaló Muñoz.

El líder del transporte pesado panameño expresó que antes de la crisis sanitaria se movían a diario 12 millones de dólares y que tras la crisis ha disminuido la afluencia de camiones, por lo cual no precisa cuánto podría perder con la medida.

“Habrá una afectación económica para las empresas, porque el segundo socio comercial de cada uno de nuestros países es Centroamérica misma, eso significa que inmediatamente va haber afectaciones económicas, va afectar el empleo y las empresas exportadoras, pero también se va ver afectado el comercio como tal porque las empresas no van a recibir sus productos tampoco”, dijo Jacoby.

Puede interesarle: Costa Rica a un paso de ingresar al «Club de los países ricos». Alvarado anuncia invitación para formar parte de la OCDE

Buscan rutas marítimas

Al respecto Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) manifestó que si la decisión ya fue tomada, que den una prórroga porque hay transportistas que han quedado varados y deben buscarse otras alternativas.

“Sabemos que todos los países tiene su soberanía, pero debió haber un consenso, se está pidiendo una prórroga porque hay transportistas que van en tránsito, que están varado esperando ver qué pasa, además necesitamos una alternativa, ya se está buscando cómo usar la vía marítima, pero eso encarece el producto”, advirtió Hilleprandt.

Cadin: Ortega debió hacer pruebas de Covid-19 en fronteras

Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), dijo que esto a su vez ha provocado medidas recíprocas.

«Costa Rica debió de haber avisado con tiempo este tema porque obviamente la reacción de Nicaragua iba a ser la misma, sí cerrás las frontera el otro va a cerrar también, debería de mantenerse la circulación de mercancía con la estricta prevención. Nosotros desde hace rato le hemos venido diciendo al gobierno que hiciera pruebas en fronteras, aeropuerto, en diferentes lugares, para evitar propagando el virus”, afirmó Maltez.

De hecho, uno de los argumentos que Costa Rica está planteando para tomar su medida, es que en las fronteras han detectado más de 40 casos positivos de Covid-19, principalmente del lado de Nicaragua.

La semana pasada, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri había advertido en la necesidad de liberar la aplicación de pruebas para detectar el virus con rapidez, tomando en cuenta que Costa Rica impuso inicialmente como condición a los conductores en fronteras presentar un certificado negativo de este virus.

Actualmente en Nicaragua, solo el Ministerio de Salud está autorizado para realizar pruebas, cuyos resultados pueden durar varios días.

Medidas alternativas

De hecho, Muñoz, el dirigente panameño, dijo que como alternativa ellos plantearon que los gobiernos extendieran un certificado de salud a los conductores con una vigencia máxima de 10 días.

“Nosotros el sector transporte de carga, le hemos estado dando ideas o propuestas al Gobierno de Costa Rica, principalmente para evitar esta medida, una era que cada país certificara a sus conductores y avalaran ese certificado y que fuera tipo visado, pero no nos han tomado en cuenta”, expuso.

“En Panamá estamos muy preocupados, porque en la frontera de Las Tablillas (en Nicaragua) tenemos tres transportistas panameños que dieron positivo a Covid-19 de un grupo de 30 camiones que pasaron por ahí y el Gobierno de Costa Rica no les permitió pasar, a pesar que ellos se sentían bien para manejar sus camiones (…) en Nicaragua le han dado atención, pero no tienen las condiciones higiénicas”, reveló Muñoz.

Pymes no pueden esperar 7 días

El presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeñas y Mediana Empresa, Leonardo Tórrez dijo en sus redes sociales que la decisión de Costa Rica de tomarse siete días para evaluar la situación generará pérdidas al sector y es insostenible esperar tanto tiempo.

«Este problema generado por Costa Rica, traerá consecuencias graves para todos los países de la región y en especial para las mipymes, no podemos esperar 7 días para la solución. Más de 1,000 contenedores varados con sus mercancías. El SICA debe actuar rápido. Consenso no cuesta nada. El presidente Alvarado debe rectificar», dijo.

Afectación en el abastecimiento de productos indispensables

Este lunes el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE) solicitó al Gobierno de Costa Rica reconsiderar los decretos 42351H y 42350MGP-S, los que tendrán un impacto negativo en el abastecimiento regional de productos indispensables para combatir el Covid-19 y adecuado acceso de alimentos a la población.

También el CCIE solicitó a los países de la región “mantener la coordinación entre las instancias regionales y nacionales, el SICA y SIECA, las áreas de salud, aduanas, migración, economía, las demás instancias relacionadas y el sector privado, para que de forma conjunta y regional lleguen a acuerdos para un correcto manejo de las dificultades derivadas de esta crisis”.