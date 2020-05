Estudiantes de la UNA protestan con afiches.»¿Cuántos entierros nocturnos tienen que pasar para cancelar las clases?»

Las paredes y portones de la Universidad Nacional Agragria (UNA) amanecieron este lunes cargadas de afiches elaborados por los estudiantes que reclaman a las autoridades universitarias y al gobierno la insensatez de no suspender las clases presenciales, a pesar de la propagación de la pandemia del Covid-19.

«El Minsa, el Estado y las autoridades universitarias serán los responsables por no establecer medidas extremas. La ignorancia dura hasta que aparece un caso en tu familia», dice uno de los afiches colocados en la UNA.

El reclamo de los universitarios persiste ante la ola de muertes y contagios en el país sospechosos de coronavirus, ya que el Ministerio de Salud no reconoce la gravedad de la crisis sanitaria, ni brinda información al respecto.

Puede interesarle:Casos de Covid-19 pasaron de 25 a 254 en una semana en Nicaragua

Mientras los estudiantes de universidades públicas tienen que trasladarse en transporte público para seguir asistiendo a clases y no perder su año académico, los alumnos de universidades privadas reciben clases desde sus hogares, ya que desde finales de marzo suspendieron las clases presenciales y las siguen mediante plataformas digitales, para no exponer a sus estudiantes y familias a un posible contagio del nuevo Coronavirus. «¿Cuántos entierros nocturnos tienen que pasar para cancelar las clases? Yo si quiero vivir», cita otro de los afiches.

Extraoficialmente se conoció que más de 50 trabajadores de la UNA entre docentes y administrativos, presentan síntomas del Covid-19 y los mandaron de reposos por dos semanas. «Por una simple gripe no te dan dos semanas de subsidio. Estamos claros que son casos sospechosos de Covid. Unos se fueron la semana pasada y otros se fueron el 16 de mayo», dijo la fuente vincula a la UNA.

Baja asistencia a clases

Puede interesarle: Varias universidades en Nicaragua suspenden clases tras anuncio del primer caso de coronavirus en el país

Según algunos profesores, la asistencia de los alumnos está disminuyendo. Muchos han tenido que retirar clases, para no perder el crédito de la materia. «¡Un año escolar se recupera, tú vida y la de tú familia no¡», se lee en las cartulinas.

Los alumnos y docentes también criticaron que las autoridades de la UNA, Mercedes Matus, Secretaria General, Alberto Sediles, rector e Ivette Sánchez, vicerrectora, celebraron este 15 de mayo el Día del Agronómo. «Cuántos casos de contagios se necesitan para tomar acciones reales ingeniero Sediles responda», se puede leer en otro afiche.

Los alumnos critican que las autoridades no suspenden las clases presenciales porque son borregos del gobierno y porque ellos no se trasladan en buses públicos y cuando entran a la oficina ni para comer salen porque andan su comida, pero los alumnos no tienen distanciamiento social.