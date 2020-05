«Ya casi son tres meses sin mi hijo». Ninel Conde pide ayuda al presidente de México para que su exmarido le regrese a Emmanuel

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde acudió este martes al Palacio Nacional con el fin de entregarle una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pedirle que la ayude a recuperar a su hijo Emmanuel, a quien no ha visto desde hace tres meses, ya que su expareja y padre del pequeño, Giovanni Medina, se lo ha impedido.

“Es una carta donde le informo a nuestro presidente la situación de cómo este señor (Giovanni Medina) utiliza de bandera tanto a su gobierno como a sus funcionarios, y que simplemente le pido que se actúe conforme a derecho, sin ningún privilegio, y que se haga justicia porque ya son casi tres meses; estoy desesperada por ver a mi hijo”, dijo la cantante al salir de lugar, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.

Ella dijo que asistió al lugar como ciudadana y madre y no como la artista.

«Ya casi son tres meses sin mi hijo y ya quiero poder tenerlo conmigo y abrazarlo. Ya es mucho tiempo el que ha pasado y no hay ni una respuesta», dijo a los medios de comunicación.

Y es que expareja ha dicho en diversos medios que su hijo corre peligro estando junto a la madre, pues Medina afirmó que Conde contrajo coronavirus, a lo que ella respondió diciendo que «una madre no puede ser peligrosa para su hijo cuando lo único que hace es trabajar, el hecho de viajar no es una causa para que el señor diga que no puedo ver a mi hijo. La custodia no la tiene él, ninguna autoridad judicial se la puede dar, solo tiene un papel lleno de mentiras diciendo que abandoné al niño y que tengo coronavirus, lo cual no es cierto».

Ninel agregó que le consta que Medina consume anfetaminas, «incluso yo estaba preocupada porque según él las tomaba para concentrarse y ser más inteligente», además que estaba siendo apoyando por funcionarios federales para evitar que ella vuelva estar junto a su pequeño de cinco años.

El equipo de la presidencia le aseguró que le harían llegar la carta al Presidente para que estuviera enterado y ver si podían tomar cartas sobre el asunto, por lo que ella espera que el mandatario escuche su petición.