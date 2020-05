“Toda persona con síntomas catarrales y fiebre debe considerarse potencialmente con SARS-CoV-2”

El médico infectólogo Carlos Quant Durán es uno de los especialistas que desde un principio ha estado más activo advirtiendo de los peligros que representa el Covid-19, causado por el virus SARS-CoV-2. Poco después de conocerse el primer caso en Nicaragua, el doctor Quant hizo circular un artículo que luego fue presentado en La Prensa, en el que urgía al gobierno brindar información para “evitar escenario grave” . Igualmente, al llegar la Semana Santa, insistió en la importancia de evitar conglomeraciones mientras el régimen llamaba a festivales en diferentes ciudades del país y fiestas en las playas.

Aunque muchas playas se vieron vacías, las actividades no se detuvieron. La Semana Santa concluyó el 12 de abril, y las noticias sobre fuertes brotes de la enfermedad se empezaron a dar los últimos días de abril y los primeros de mayo.

Ahora, con el Minsa reconociendo finalmente que ya hay un fuerte ascenso de casos, esta conversación con el doctor Quant ya no se centra en las advertencias, sino en qué medidas se deben tomar y lo que hay que hacer frente a la posibilidad de contraer la enfermedad y es un esfuerzo por aclarar los múltiples rumores que circulan en redes sociales sobre tratamientos, síntomas y otras dudas.

Lea además: Secretario de Estado de EE.UU. denuncia que pandemia en Nicaragua «es mucho más grave de lo que el régimen reporta»

¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema inmunológico? ¿Hay algún esquema de vitaminas que pueda ayudar al cuerpo? Se habla de Vitamina C, Vitamina D, Zinc, y hasta se habla de cardioaspirina. ¿Es una buena idea tomar este tratamiento preventivo?

Hasta la fecha ningún tratamiento ha demostrado eficacia para mejorar el sistema inmune. Tampoco hay fármacos aprobados por las agencias internacionales para este propósito. La mejor manera de conservar el sistema inmune es evitando los agresores como tabaco, licor, drogas, etc.

También manteniendo un buen control nutricional y de las enfermedades crónicas.

Medicamentos como las vitaminas C y D3 y los oligoelementos como el zinc, por sus propiedades antioxidantes e inmunomoduladores, han demostrado efectos positivos en infecciones graves distintas al Covid-19 y se han incluido en algunos protocolos de tratamiento de manera compasiva, al extrapolar los resultados obtenidos en otras enfermedades o infecciones por otras especies de coronavirus similares al SARS-CoV-2.

En algunos estudios de médicos peruanos se lee que los pacientes que hacen gárgaras de sal y limón bajan la carga viral en la garganta. ¿Es eso correcto? ¿Es algo recomendable?

No existe ningún ensayo clínico controlado relacionado con el uso de gárgaras -de sal con limón- como tratamiento para reducir la carga viral en la faringe, ni autoridad sanitaria que lo avale (OMS). Hay mucha pseudociencia, que, al utilizar argumentación aparentemente biológica y plausible, trata de justificar su empleo, pero que no resisten un análisis serio. Por otro lado, algunos remedios con base en medicina natural, no tradicional, han sido empleados ancestralmente en algunos padecimientos y es posible que tengan algún efecto benéfico, que aún desconocemos con este nuevo virus. Los chinos emplearon mucha medicina basada en hierbas para el manejo de esta enfermedad, pero está por demostrarse su eficacia.

Efectivamente es importante que las personas no se automediquen. Como no existe un tratamiento que esté indicado para esta enfermedad, salvo bajo supervisión médica estricta y en protocolos de investigación, no se aconseja tomar ningún medicamento por el riesgo de sufrir reacciones adversas medicamentosas que incluso pueden amenazar la vida de la persona.

La ciudadanía debe identificar los datos de alarma y asistir al centro de salud u hospital comunitario en casos de presentarlos. El temor que expresan las personas de acudir a las unidades de salud muchas veces es por el desconocimiento sobre las medidas que se deben de aplicar en un brote epidémico para reducir la tasa de contagios y garantizar su propia salud.

Con la limitación que hay para hacer las pruebas de diagnóstico, ¿qué debe hacer una persona que sospecha que está afectada por el virus?

Con la limitación en la realización de las pruebas y en un contexto epidémico como el actual, toda persona con síntomas catarrales y fiebre debe considerarse potencialmente infectada por SARS-CoV-2. Sin embargo, es importante recordar que una proporción de pacientes se pueden presentar síntomas extrapulmonares como primera manifestación de enfermedad, de ahí que en algunos países, todo paciente que llega a una unidad de salud -aún por problemas aparentemente distintos, como un infarto agudo de miocardio o un evento vascular cerebral- se somete a la prueba diagnóstica de Covid-19. Una vez que el paciente se encuentra en el hospital, el personal sanitario puede establecer un diagnóstico presuntivo de acuerdo con ciertos parámetros clínicos y radiológicos.

Lea también: Estudiantes de la UNA protestan con afiches.»¿Cuántos entierros nocturnos tienen que pasar para cancelar las clases?»

¿Cuál debe ser la primera señal de alarma?

Aunque hay varias señales que pueden indicar que la persona afectada está con riesgo de presentar un cuadro clínico grave, la manifestación cardinal de severidad es la disnea, o sea la sed de aire o incapacidad de poder respirar. Otras señales son: sensación de desmayo al realizar mínimas actividades físicas, coloración azulada en manos y pies, dolor torácico y alteración de la conciencia.

En un inicio se les decía que si se sentían mal debían aislarse, tomar medicamentos para la fiebre y los dolores, mucho líquido y no buscar atención médica mientras no tuviera cansancio o dificultad para respirar. ¿Eso ha cambiado?

Como toda enfermedad, Covid-19 tiene un amplio espectro de compartimento que va desde formas asintomáticas hasta formas graves -con neumonía severa- que requieren manejo en cuidados intensivos. La enfermedad puede, por lo tanto, clasificarse en leve y severa. Un paciente con enfermedad leve debe permanecer en casa bajo condiciones de aislamiento y con tratamiento básicamente sintomático. Un 80 por ciento aproximadamente de los pacientes cursarán con este cuadro.

¿Existen ahora tratamientos para tratar el Covid-19?

Aún no existe un tratamiento específico para Covid-19. Como se señaló con anterioridad la mayoría de los protocolos de tratamiento incluyen esquemas de manejo con fines compasivos, es decir, que no están indicados específicamente para esta patología y que su empleo se fundamenta en estudios in vitro, en experimentos animales y en resultados con otros coronavirus emparentados al SARS-CoV-2, como MERS y SARS. Hasta a la fecha el mejor tratamiento es la prevención de la infección. Una vacuna es posible que se encuentre hasta dentro de uno a dos años.

Esquemas de tratamiento como azitromicina + ivermectina o hidroxicloroquina y/o anticoagulantes ¿están funcionando?

Hay muchos estudios de investigación que están tratando de responder esta pregunta, mientras no se tengan resultados definitivos no podemos concluir que estos tratamientos están siendo efectivos, pero la experiencia en otros países ha favorecido el empleo de algunos de esos medicamentos.

Si el paciente llega al hospital hasta que tiene dificultad para respirar, ¿no está ya en una etapa muy complicada, difícil de controlar?

El problema de acudir con un cuadro severo es que, sin medidas de contención de la epidemia, muchos enfermos podrían llegar simultáneamente a los departamentos de urgencias, saturando los servicios de atención, en cuyo caso de requerir apoyo ventilatorio no podrán recibir este soporte debido a que estarán ocupados por otros pacientes.

Puede leer: OPS pide al régimen orteguista visitar el país para ayudar con la lucha contra el Covid-19

Cuál sería su recomendación para las personas que tienen que salir a la calle y cuyo trabajo los obliga a tener contacto con otras personas. ¿Es la mascarilla y el lavado de manos suficiente? ¿Qué otras medidas se pueden tomar que estén al alcance de la población?

Al salir a la calle es aconsejable que las personas, además del uso de la mascarilla y el lavado de manos frecuente, mantengan el distanciamiento físico mayor de 2 metros. No deben tocarse la cara sin antes lavarse las manos, no tocar la mascarilla, evitar tocar las superficies que puedan estar contaminadas por secreciones respiratorias de otras personas. Si no es posible lavarse las manos, utilizar alcohol en gel y al usar el transporte público, evitar las horas pico, no subir a unidades que lleven exceso de pasajeros y procurar no tocar barras y pasamanos. No salir innecesariamente y procurar no asistir a lugares donde haya conglomeración de personas. Es también aconsejable que los empleadores establezcan horarios de trabajo escalonado, envíen a casa a los trabajadores no esenciales y utilicen modalidades de teletrabajo. Los dueños de unidades de transporte público deberán evitar que las unidades viajen con exceso de pasajeros y deben desinfectar las unidades adecuadamente.

Por lo que ha visto y por información que usted tiene, considera que la mortalidad por causa del Covid-19 en Nicaragua está alta en relación a otros países de Centroamérica

Desafortunadamente en Nicaragua no es posible saber el estado real de la epidemia por la falta de pruebas diagnósticas y la falta de una estrategia de contención y mitigación del brote de Covid-19. Es esperado, por lo tanto, que con la evolución natural de la epidemia, la tasa de letalidad sea elevada por la saturación de los servicios de atención. Este fenómeno ya lo estamos viendo con el incremento de ingresos y muertes por neumonías “atípicas” en las diferentes unidades hospitalarias, fenómeno que -de continuar con el curso natural de la infección- permanecerá por muchas semanas en pico ascendente.