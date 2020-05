Escándalo en Brasil: difunden video con explosivas declaraciones de Bolsonaro sobre la Policía Federal

El escándalo político en torno al presidente de Brasil se agravó este viernes con la difusión de un video en el que aparece haciendo unas explosivas declaraciones en una reunión con sus ministros.

En las imágenes, del 22 de abril, el mandatario brasileño aparece en una reunión con sus ministros profiriendo insultos y palabras malsonantes.

Además, Bolsonaro dice algo que sus críticos interpretan como el reconocimiento de sus supuestas injerencias en el trabajo de la Policía Federal (PF), algo que el presidente niega.

El video fue hecho público por orden del juez Celso de Mello, del Tribunal Supremo Federal y se trata de una pieza importante en las indagaciones sobre si el presidente intentó interferir en el trabajo de la PF del país, que por su parte investiga a dos hijos del mandatario.

La investigación surgió a raíz de las declaraciones del ahora exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que dimitió el 24 de abril por lo que denunció como interferencia de Bolsonaro en la PF.

La decisión de Mello de difundir el video completo es contraria a la posición del gobierno y la Procuraduría General de la República (Fiscalía), que pedían que fueran públicos solo los fragmentos relacionados con la investigación.

Bolsonaro, quien niega las acusaciones, tras la difusión del video escribió en su perfil de Facebook que la grabación «no contiene ningún indicio de interferencia en la Policía Federal».

Y en Twitter, el presidente pareció defender su efusiva forma de expresarse:

– «Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira.» Seguimos lutando pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Boa noite a todos! 👍🇧🇷 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 22, 2020

«‘La moderación en la defensa de la verdad es un servicio prestado a la mentira’. Seguimos luchando por Brasil y por el pueblo brasileño. ¡Buenas noches a todos!«, escribió.

¿Qué dijo el presidente ante sus ministros?

«La PF no me da información»

Las afirmaciones de Bolsonaro que han causado más polémica son una serie de arremetidas contra los servicios de inteligencia y la PF.

«Me van a disculpar, pero nuestros servicios de información, todos, son una…. ¡son una vergüenza, una vergüenza! ¡Que yo no sea informado! No puedo ser sorprendido por las noticias. La PF no me da información», exclama usando una palabra ofensiva.

«Tengo la inteligencia de las Fuerzas Armadas que no me da información. ABIN [Agencia Brasileña de Inteligencia] tiene sus problemas, de ahí tengo alguna información. Si no tengo más porque está faltando, realmente tenemos problemas. La gente no puede vivir sin información.

«¡No voy a esperar a que jodan a mi familia!», se oye decir a Bolsonaro.

En otro momento, Bolsonaro afirma: «Ya intenté cambiar a gente de nuestra seguridad en Rio de Janeiro, oficialmente, ¡y no lo conseguí! ¡Eso se acabó!».

La dimisión de Moro

Se da el caso de que la renuncia del exjuez Moro se produjo dos días después de esta reunión de ministros que ahora sale a la luz.

En aquel momento, Moro explicó que dimitía por la destitución del director general de la PF, Mauricio Valeixo.

El que fuera ministro estrella del presidente brasileño denunció «interferencias políticas» en la lucha contra la corrupción al afirmar que Bolsonaro le reveló que buscaba reemplazar a Valeixo porque quería en el cargo a alguien con quien tener «contacto personal, para llamarlo y pedir información, informes de inteligencia».

Bolsonaro rechazó todas las insinuaciones en su contra y acusó a Moro de «falta de compromiso».

«Nunca pedí blindar a nadie de mi familia. Jamás haría eso», aseguró en una rueda de prensa.

Investigaciones en marcha

El propio Bolsonaro y sus hijos Carlos y Flavio están bajo investigación por distintos motivos.

En el caso del presidente, se le investiga por posibles delitos de coacción, prevaricación y obstrucción a la justicia a raíz de lo que denunció el exjuez Moro

En cuanto a los hijos del presidente, la fiscalía de Río de Janeiro investiga a Flavio por un presunto pago a «empleados fantasma» para malversar dinero público.

Asimismo, la PF identificó a Carlos -concejal en Rio de Janeiro- como miembro clave de una organización criminal dedicada a la elaboración y difusión de noticias falsas para amenazar y difamar a autoridades.

El juez de Mello pidió este viernes a la Fiscalía que estudie la posibilidad de incautar los teléfonos del presidente y de su hijo Carlos.

«La pretensión investigadora del Estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una ‘notitia criminis‘», señaló el magistrado en su petición, que debe ser resuelta por la Fiscalía General.

El general de la reserva del ejército Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional de Brasil. reaccionó con contundencia a esta solicitud en un duro comunicado.

«El pedido de aprehensión del teléfono celular del presidente es inconcebible» y, si así ocurriera, sería «una afronta a la autoridad máxima» y «una interferencia inadmisible», que hasta «pudiera tener consecuencias imprevisibles para la estabilidad nacional«, afirmó la nota.

El comunicado fue rechazado por casi todos los partidos políticos; hubo quien lo calificó como casi una «amenaza» a la democracia.