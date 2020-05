Miguel Mendoza: «Quisiera que todos, sandinistas y no sandinistas, sobreviviéramos al Covid-19»

Desde sus redes sociales el cronista deportivo Miguel Mendoza se mantiene en permanente denuncia de los abusos del régimen y eso lo ha hecho blanco de ataques. “Me dicen de todo”, bromea. Le tiene miedo a las serpientes, su color favorito es el celeste y hay una meta que este año ya no podrá cumplir.

¿Qué haría si este fuera el último día de su vida?

Disculparme por lo malo que pude haber hecho a la gente que aprecio y que me aprecia. Tratar de irme con el conteo a mi favor.

¿Cuál es su primer recuerdo?

Las lluvias de mi pueblo, Camoapa. Pero también unas canciones rancheras insoportables, como aquel “caballo de patas blancas” (ríe). Por la casa donde vivíamos, siempre hubo cantinas y llegaba la gente a tomar cerveza y no nos dejaban dormir escuchando esas canciones.

¿Cree en Dios?

En Dios, en el cielo, en la Virgen, en todos los dogmas católicos. De vez en cuando escucho misa y me persigno antes de bañarme, hago mi oración y rezo antes de acostarme.

¿Por qué se persigna antes de bañarse?

(Ríe) Quizás me quedó porque una vez casi me ahogo. Iba en un bote, no sé nadar,

le dieron vuelta y quedé en mitad del río. No sé cómo me sacaron. Creo que hay una conexión entre la vida, el agua y Dios.

¿Tiene alguna fobia?

A las culebras, nada más.

¿Comería carne de culebra?

Sí, pero en mis viajes con el boxeo fui cuatro veces a Japón y nunca encontré una bien preparada que me despertara el apetito.

¿En cuántos países ha estado?

Como en treinta. Todos los he conocido como cronista deportivo.

¿Su deporte favorito?

El beisbol sobre el resto, porque lo sigo desde que era un niño y es el que domino más. En segundo lugar, el boxeo.

¿Un apodo?

Me dicen de todo en las redes (ríe). Pero los Azul y Blanco me defienden.

¿Cuánto tiempo pasa al día en las redes sociales?

Entre rato y rato, unas tres horas al día, que creo que es bastante. Pero las uso para ver noticias.

¿Cuál es su pasatiempo de cuarentena?

Jugar ping pong con mi hija.

¿Y la meta que tenía para 2020 y ya no va a poder cumplir?

Pagar todas mis deudas y llegar liberado a diciembre.

Un mensaje para los nicaragüenses.

Cuidarnos, quedarnos en casa, salir lo menos posible. Creer que la pandemia en Nicaragua existe. Quisiera que todos, sandinistas y no sandinistas, sobreviviéramos y que los orteguistas se terminen convenciendo de que hasta ellos salen perdiendo con Ortega y Murillo en el poder.

