El jugador que ahorró por cuatro años sus salarios del futbol para convertirse en empresario

Danilo Zúñiga jugaba futbol desde la escuela porque le gustaba mucho, era su mayor pasión. Siempre tuvo claro que sería futbolista profesional si tenía la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Un día lo invitaron a probarse a una Juvenil Especial y ahí empezó a trabajar duro para alcanzar sus sueños dentro y fuera de la cancha.

El futbol y los estudios eran importantes y los combinó desde sus inicios universitarios en 2012, mientras se esforzó para rendir en ambos de la mejor forma hasta conseguir las metas que se fue poniendo en el camino: convertirse en futbolista profesional, convertirse en empresario — dos locales de comida— y este año logró ser tomado en cuenta en la Selección de Futbol donde esperar mantenerse constante a sus 26 años.



“Queremos estabilizarnos, hacer un nombre y tratar de abrir en otros lugares”, cuenta sobre sus negocios el nuevo jugador del Managua FC, que llega como uno de los refuerzos para ayudar al club hacer historia en la Liga Concacaf, torneo en el que ya participó hace dos años, y pelear por el título de Liga Primera.

Cómo surgió todo

El volante señaló que gracias al futbol logró emprender en sus negocios. Empezó a ahorrar a finales de su último contrato con el Juventus (2015-16) y cuando salió la oportunidad de empezar un negocio la tomó junto a unos amigos, los hermanos Roiz, Armando y Roberto.

“Fue tan rápido todo”, recuerda el volante. “Vino la oportunidad y nos rifamos. Lo pensábamos hacer más adelante, no en el momento, para llevar bastante ahorrado y no recurrir al banco porque es complicado”, señala Zúñiga sobre cómo iniciaron el negocio.

En la UCA está ubicado el otro negocio, un puesto de comida, que iniciaron el año pasado. Están buscando como conseguir un permiso de la Universidad, que se encuentra en cuarentena, para ofrecer servicio en línea. “Siempre mi mamá (Delia Arauz) me ha inculcado eso de ahorrar y de aprovechar al máximo los recursos y oportunidades”, reconoce Zúñiga de 26 años.

Futbol abrió puertas

La idea de emprender le surgió cuando realizaba sus pasantías de ingeniería industrial en 2016. “Me gustaba estar en la calle, no estar en movimiento, no estar sentado en una oficina. Una vez hablando con un amigo le dije y que ahorramos para poner un negocio y cuando salió oportunidad la tomamos”.

Estudiar y jugar profesionalmente no fue fácil, cuenta Danilo. Hubo un momento en que por la mañana entrenaba, por la tardía hacía pasantía y en la noche estudiaba. Salía de la casa a las seis de la mañana y regresaba a las nueve de la noche. “Agradezco al Juventus que me permitía a veces salir antes de los entrenamientos para ir a la universidad, quizás en otro equipo no hubiera tenida la misma oportunidad, gracias a ellos puede culminar la carrera. Para el futbolista es complicado los entrenamientos, clases, viajes, y ellos fueron condescendientes. A veces se jugaba miércoles y puede llevar de la mano las prácticas y el juego”.

Zúñiga aseguró que en el futbol se gana bien aunque no es por mucho tiempo. “La vida del futbolista es corta, gracias a Dios me han tocado buenos contratos”, manifiesta el volante que ha aprovechado su tiempo activo para tener otros ingresos una vez retire. “Es un tema de mentalidad y ver al futuro. La vida es dura y si un no aprovecha cuando puede no hay tiempo después”, dice el jugador que aún tiene muchas por cumplir dentro y fuera del campo.

Como nuevo jugador tendrá muchos retos y presiones. Llega a un club competitivo que lo va a pelear todo y se demandará lo mejor de sus cualidades futbolísticas: velocidad y atrevimiento para encarar, que le permitieron llegar a la Azul y Blanco por primera vez.